DİLARA ZENGİN/AYŞENUR SAĞLAM - "Asya kaplanı" olarak anılan ve Uzak Doğu ekonomisinin yükselen yıldızlarından olan Tayvan, Türkiye ile ticari iş birliğini geliştirmeyi hedefliyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye ile Tayvan arasında diplomatik ilişkiler olmamasına rağmen ticari ilişkiler genel olarak düzenli bir seyir izliyor. İki ülke arasında 2004 yılında ilk kez 1 milyar doları aşan ticaret hacmi, geçen yıl itibarıyla 2,2 milyar dolara ulaştı.

Türkiye'nin Tayvan'a ihracatı 2013 yılında 118,9 milyon dolar olarak gerçekleşirken, bu rakam geçen yıl itibarıyla yüzde 72 artışla 204,5 milyon dolara ulaştı. Özellikle otomobil ihracatının geçen yıl bir önceki yıla göre 10 kat artışla 58,5 milyon dolara yükselmesi dikkati çekti.

Türkiye'nin üretim ve ihracat kapasitesine kıyasla bu seviyenin düşük olmasında Türkiye ile Tayvan arasında özel ticaret anlaşmalarının bulunmaması ve karşılıklı yatırım ilişkilerinin yeterince gelişmemiş olmasının etkili olduğu belirtiliyor.

Türkiye'nin Tayvan'a temel ihraç ürünleri arasında, bakır cevherleri, boratlar, sentetik iplikler, mermer ve diğer doğal taşlar ve demir-çelikten yassı ürünler başı çekiyor. Bununla birlikte, ahşap malzemelerden levhalar, binek araçlar, telefon cihazları ve makarna gibi bazı ürün gruplarının ihracatında da gelişmeler gözlemleniyor.