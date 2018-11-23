İSTANBUL (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uçtan Uca Yerlileşme Programıyla ithalat bağımlılığını azaltmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu yeni politikayla üretici ve tüketici arasında yeni bir iş birliği modeliyle hedef ürünlerde ithal ikamesini gerçekleştiriyoruz. Bir sonraki adım bu ürünlerin ihraç edilmesi olacak. Uçtan Uca Yerlileşme Programı tüm yabancı yatırımcılara açık olacak." dedi. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) iş birliğiyle düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomi Zirvesi’nin akşam yemeğinde konuşan Bakan Varank, büyümenin uluslararası iş birliği ve dayanışmayla sağlanabildiğine, ancak bu şekilde yatırım, üretim ve ticaretin canlanabileceğine dikkati çekti. Türkiye'nin zor bir ağustos ayını geride bıraktığını anımsatan Varank, dış şoklar nedeniyle döviz kurunda dalgalanmalar yaşandığını ve bu durumun reel ekonomi üzerindeki etkilerini sınırlamak için zamanında önlemler aldıklarını anlattı.

Varank, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte güçlü bir koordinasyona sahip olduklarını ve finansal saldırıların üstesinden gelebildiklerinin altını çizerek, şöyle devam etti: "Attığımız adımlar işe yaradı ve piyasa güveni yeniden sağlandı. Bakanlığım üretim, yatırım ve inovasyonun nabzını tutuyor. Öncü göstergeleri yakından takip ediyor ve gerekli adımları atıyoruz. Sanayiyi güçlendirmek ve sanayimizi her türlü şoka dayanıklı hale getirmek için çalışıyoruz. Politika yaklaşımımızın temellerini kapsayıcılık, şeffaflık ve istikrar oluşturuyor. Yatırımcılar için sağlam, güvenilir ve sağlıklı bir iş ortamı yaratıyoruz. Şirketlerimizin Ar-Ge faaliyetlerini teşvik ediyoruz. Ekonomimizin omurgasını oluşturan KOBİ'leri, üretkenlik ve verimliliklerini artırmak için destekliyoruz." \ - "Ulaşmak istediğimiz somut ve iddialı hedeflerimiz var" Türkiye'nin özel sektöre dayalı bir büyüme modeli olduğunu belirten Varank, ülkenin dinamik nüfus, eğitimli iş gücü, büyüyen orta sınıf ve yeni koşullara uyum sağlayabilen sanayi gibi güçlü temellerinin olduğunu aktardı.

Varank, dünya ticaretinin yarıdan fazlasının coğrafi konumu nedeniyle Türkiye üzerinden dört saatten az bir uçuş süresinde gerçekleşebileceğini dile getirerek, "Hükümet olarak bu avantajları değerlendirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye ekonomisi 16 yılda büyük bir dönüşüm gerçekleştirdi. Ancak, bu bizim için yeterli değil, ulaşmak istediğimiz somut ve iddialı hedeflerimiz var. Hedefe giden yolda yüksek katma değerli üretim temel belirleyici olacak. Üretimde yapısal dönüşümü yerlileşme, ileri teknoloji ve markalaşma temelleri üzerinde gerçekleştireceğiz." diye konuştu. Yakında duyuracakları Uçtan Uca Yerlileşme Programı ile ithalat bağımlılığını azaltmayı hedeflediklerini vurgulayan Varank, "Bu yeni politikayla üretici ve tüketici arasında yeni bir iş birliği modeliyle hedef ürünlerde ithal ikamesini gerçekleştiriyoruz. Bir sonraki adım bu ürünlerin ihraç edilmesi olacak. Uçtan Uca Yerlileşme Programı tüm yabancı yatırımcılara açık olacak." ifadelerini kullandı. \ - "Yatırımcıların hayatını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz"

Varank, Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırım politikalarına da değinerek, "eşit muamele" ilkesinin geçerli olduğunu ve Türkiye'ye yatırım yapan yabancı firmaların Türk firmalarıyla aynı haklara sahip olduğunu dile getirdi. Yatırımcı dostu politikalar uyguladıklarını anlatan Varank, rekabetçiliği ve sağlıklı iş ortamını geliştirmek için somut hedefler belirlediklerini bildirdi. Bakan Varank, Türkiye'nin iddialı yapısal reformları sonucu Dünya Bankası'nın İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 43'üncülüğe yükseldiğini ve en fazla iyileşme gösteren ilk 10 ülke arasında yer aldığını hatırlatarak, şöyle konuştu: "Hükümet olarak bürokrasiyi azaltmak ve yatırımcılarımızın hayatını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlar için kapsamlı yatırım teşvik programları sunuyoruz. Bunlara ek olarak, yüksek teknoloji yatırımlarını çekmek için Proje Bazlı Teşvik Sistemi'ni tasarladık. Bu tür projeler benzersiz özelliklere sahip olduğu için sabit bir yapı yerine esnek bir yapı oluşturuldu. Böylece her proje farklı destek araçlarından faydalanabiliyor."