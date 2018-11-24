İSTANBUL (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Dünyanın en büyük 20 ekonomisini oluşturan G20 ülkeleri, 2018'in sadece ilk yarısında, toplam 480 milyar dolar tutarında, 40 yeni ticaret kısıtlayıcı tedbir almış, artış anlamında da rekor seviyeye ulaşmış. ABD, burada başı çekiyor, bu sorunu birlikte aşmalıyız." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) iş birliğiyle düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomi Zirvesi'ndeki konuşmasında İstanbul'un dünya için önemine işaret etti.

İstanbul'un, 82 milyar dolar ihracat hacmi, 240 milyar dolara ulaşan milli geliriyle, 130 ülkeyi geçen bir ekonomik büyüklüğe sahip olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, yılda 11 milyona yaklaşan yabancı turist sayısıyla, dünyanın en çok ziyaret edilen ilk 10 şehri arasında olduğunu söyledi.

Hisarcıklıoğlu, geçen ay açılan ve dünyanın en büyüklerinden biri olan, İstanbul Yeni Havalimanı'nın, İstanbul’u transit merkez haline de getireceğine işaret ederek, şunları kaydetti: