FİNANS

Asya-Pasifik Ekonomi Zirvesi

FİNANS HABERLERİ  | 24.11.2018 12:41 | Son Güncelleme

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, yürütmekte olduğu Asya Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu Başkan Yardımcılığına yeniden seçildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, yürütmekte olduğu Asya Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) Başkan Yardımcılığına yeniden seçildi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) iş birliğiyle düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomi Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen seçimlerde Hisarcıklıoğlu, yeniden CACCI Başkan Yardımcısı oldu.

CACCI'nin yeni başkanı ise Hindistanlı iş adamı Samir Modi oldu. Modi CACCI Başkanlığı görevini Jemal Inaishvili'den devraldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Şahsıma ve TOBB'a duyulan güven ve destekten dolayı teşekkür ediyorum. 2018-2020 dönemde de Asya-Pasifik ülkeleri ile Türkiye arasındaki ilişkileri geliştirmek için çalışacağız. Bu vesile ile bugün görevini devreden Sayın Jemal Inaishvili'ye hizmetleri için teşekkür ediyorum. Onun başkanlığında CACCI, kurumsal yapısını güçlendirdi ve çok daha etkin bir küresel iş örgütü haline geldi.

CACCI Başkanlığına seçilen Samir Modi'ye de başarılar diliyorum. Sayın Modi, çok değerli bir isim. İlk iş tecrübesini Türkiye’de yaşamış. Şimdi de yine İstanbul'da, CACCI Başkanlığını devralıyor. Ülkemizin bundan sonra da kendisine hep iyi şans getirmesini diliyorum."

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Asya-Pasifik Ekonomi Zirvesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisar

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