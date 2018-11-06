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Asya-Pasifik'in ekonomi devleri İstanbul'a geliyor

FİNANS HABERLERİ  | 06.11.2018 15:21 | Son Güncelleme

Asya-Pasifik Ekonomi Zirvesi 23-24 Kasım 2018'de İstanbul'da düzenlenecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Asya Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) iş birliğinde organize edilen, Türkiye ile Asya-Pasifik ülkeleri iş çevrelerini bir araya getirecek Asya-Pasifik Ekonomi Zirvesi 23-24 Kasım 2018 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, Asya: Sınırları Genişletmek temasıyla, Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde İstanbul Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilecek etkinliğe siyasiler, üst düzey uluslararası örgüt temsilcileri, üst düzey bürokratlar, akademisyenler ve iş dünyası temsilcileri katılacak.

Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlaması yanında,Türk iş dünyası ile Asya-Pasifik ülkeleri iş dünyalarını bir araya getirerek geleceğe dönük iş birliği imkanlarına ortam sağlaması hedeflenen Zirveye, bugün itibarıyla yurt dışından 300 civarında katılımcı bekleniyor.

Konferans kapsamında, katılımcılar için ikili görüşme olanakları sağlanacak. Aralarında, Hindistan'ın en önde gelen firmalarından Modi Group'un Üst Yöneticisi (CEO) Krishan Kumar Modi, Yönetici Direktörü Samir Modi ile Tayvanlı CTBC Bankası'nın Başkan Yardımcıları Chang-Fu Huang ve Nai-Wen Yu’nun da bulunduğu, çok sayıda firmanın üst düzey temsilcisi İstanbul'da olacak.

- "21. yüzyıl Pasifik yüzyılı olarak görülüyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen CACCI Başkan Yardımcısı ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Asya-Pasifik Ekonomi Zirvesi'nin, Türk iş dünyasını, Asya-Pasifik iş dünyasıyla buluşturacağını, katılımcılara bölgenin iş dünyası liderleri ve uluslararası kuruluşların temsilcileriyle bir araya gelme fırsatı sağlayacağını belirtti.

Hisarcıklıoğlu, yeni iş ve yatırım imkanlarıyla stratejik ortaklıklar kurabilecek bir ortam oluşturacaklarını kaydetti.

  1. yüzyılın bir Pasifik Yüzyılı olarak görüldüğünü belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"İktisadi gelişmeler, dünya ekonomisinin ağırlık merkezinin Uzak Asya’ya kaydığını gösteriyor. Yani pasifik yüzyılına girmiş bulunuyoruz. Bir tarafta Japonya ve Kore gibi inovasyon ve teknoloji devleri var. Diğer tarafta Pakistan, Endonezya, Vietnam, Filipinler gibi yükselen pazarları kapsayan ve her türlü ürünün farklı kalite ve ölçeklerde üretildiği bu bölge burası. 3 milyarın üzerinde tüketicisiyle, en büyük küresel Pazar burada. CACCI ülkeleri, yılda 5 trilyon dolar civarında mal ve hizmet ithalatı gerçekleştiriyor. Tüm iş dünyası temsilcilerimizi Asya-Pasifik Zirvesi’ne davet ediyoruz."

CACCI, 1966 yılında 10 ulusal ticaret odası temsilcisi ile Tayvan'da kurulmuş olan, iş dünyalarını bir araya getirerek Asya-Pasifik bölgesinde ekonomik büyümenin sağlanmasını amaçlayan bir kuruluş. Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu, dünya nüfusunun %40’ını ve dünya ekonomisinin %23’ünü kapsayan Asya-Pasifik Bölgesinin en büyük iş dünyası örgütü. 28 ülkeden yaklaşık 3 milyon şirketi temsil etmekte.

CACCI'ye, Avustralya kıtasından Avustralya, Papua Yeni Gine, Yeni Zelanda, Doğu Asya'dan Hong Kong, Japonya, Güney Kore, Moğolistan, Tayvan, Rusya Federasyonu, Güneydoğu Asya'dan Brunei, Kamboçya, Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur ve Vietnam, Güney Asya’dan Bangladeş, Hindistan, Nepal, Pakistan ve Sri Lanka, Orta Asya’dan Azerbaycan, Gürcistan, İran, Tacikistan, Özbekistan ve Türkiye’den oluşan ülkelerin Odalar Birlikleri üye.

TOBB, CACCI'ye 2009 yılında üye oldu. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu da 2014 yılından beri CACCI Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Asya Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)

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