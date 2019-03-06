FİNANS

Asya piyasaları ticaret endişeleriyle karışık hareket ediyor

FİNANS HABERLERİ  | 06.03.2019 10:42 | Son Güncelleme

Mahmut Can Emir / İstanbul, 6 Mart (DHA)

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