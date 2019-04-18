FİNANS

Asya piyasları ticaret gelişmeleri etkisiyle düştü

FİNANS HABERLERİ  | 18.04.2019 10:42 | Son Güncelleme

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Nisan (DHA)

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