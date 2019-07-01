"Asya ülkelerinden de turist ağırlamaya başlıyoruz"

Karaderili Şirketler Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Tevfik Talas, "Sadece Avrupa'dan değil, Asya ülkelerinden de turistleri ağırlamaya başlıyoruz. Bu yıl turist sayısı hedefini tutturacağız." dedi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Mio Mare ve Mio Bianco isimli grup otellerini gezen Tevfik Talas, yatırımları ve turizmle ilgili çalışmalarını değerlendirdi.

Türkiye geneli için 2018 yılında 40 milyon civarındaki turistle hedefe ulaşıldığını, 2019 yılı 3. çeyreği sonunda 40 milyon rakamının yakalanabileceğini belirten Talas, şöyle konuştu:

"Sadece Avrupa'dan değil, Asya ülkelerinden de turistleri ağırlamaya başlıyoruz. Ortadoğu'dan yoğun bir şekilde talep var. Yakın komşularımızdan da öyle. Türk Cumhuriyetlerinden daha önce almadığımız şekilde talepler alıyoruz. Dolayısıyla bu yıl turist sayısı hedefini yakalayabiliriz. Turist sayısını artırırken işletmeler açısından gelirleri de yükseltmek önemli. Belki 'her şey dahil' sistemini tekrardan sorgulamak lazım. Biz bu 'her şey dahil' sisteminden biraz uzaklaşıp hem bölge esnafına hem de yatırımcıya maliyetler noktasında avantaj sağlamalıyız. Bunu uluslararası platformda rekabete dönüştürebildiğimiz zaman hem 50 milyon kişi sayısını yakalama olasılığı artar hem de gelir seviyesini yukarıya çıkarmayı başarabiliriz."