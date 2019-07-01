FİNANS

"Asya ülkelerinden de turist ağırlamaya başlıyoruz"

FİNANS HABERLERİ  | 01.07.2019 13:51 | Son Güncelleme

Karaderili Şirketler Grubu Üst Yöneticisi Tevfik Talas: - "Sadece Avrupa'dan değil, Asya ülkelerinden de turistleri ağırlamaya başlıyoruz. Bu yıl turist sayısı hedefini tutturacağız"

Karaderili Şirketler Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Tevfik Talas, "Sadece Avrupa'dan değil, Asya ülkelerinden de turistleri ağırlamaya başlıyoruz. Bu yıl turist sayısı hedefini tutturacağız." dedi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Mio Mare ve Mio Bianco isimli grup otellerini gezen Tevfik Talas, yatırımları ve turizmle ilgili çalışmalarını değerlendirdi.

Türkiye geneli için 2018 yılında 40 milyon civarındaki turistle hedefe ulaşıldığını, 2019 yılı 3. çeyreği sonunda 40 milyon rakamının yakalanabileceğini belirten Talas, şöyle konuştu:

"Sadece Avrupa'dan değil, Asya ülkelerinden de turistleri ağırlamaya başlıyoruz. Ortadoğu'dan yoğun bir şekilde talep var. Yakın komşularımızdan da öyle. Türk Cumhuriyetlerinden daha önce almadığımız şekilde talepler alıyoruz. Dolayısıyla bu yıl turist sayısı hedefini yakalayabiliriz. Turist sayısını artırırken işletmeler açısından gelirleri de yükseltmek önemli. Belki 'her şey dahil' sistemini tekrardan sorgulamak lazım. Biz bu 'her şey dahil' sisteminden biraz uzaklaşıp hem bölge esnafına hem de yatırımcıya maliyetler noktasında avantaj sağlamalıyız. Bunu uluslararası platformda rekabete dönüştürebildiğimiz zaman hem 50 milyon kişi sayısını yakalama olasılığı artar hem de gelir seviyesini yukarıya çıkarmayı başarabiliriz."

Kendi işletmelerinde yabancı turist oranının halihazırda yüzde 30 civarında olduğunu ve bunun yukarıya taşımak istediklerini anlatan Talas, Rusya, Sırbıstan, Hollanda, Danirmarka ve Belçika'dan turistler ağırladıklarını dile getirdi.

2008 yılından itibaren iki tesisle Bodrum ilçesinde faaliyette olduklarını belirten Talas, hizmet kalitesini artırmak için çalıştıklarını ve ilçede yeni yatırımları olacağını dile getirdi.

Plajlarının bu sene yine mavi bayrakta A kategorisinde yeni belgesini aldığını vurgulayan Talas, 215 odada 475 yatak kapasitesine sahip olduklarını kaydetti.

Sezon sonu inşaat yasağının sona ermesiyle yeni yatırımlarına başlayacaklarını anlatan Talas, "Yeni tesis için15-20 milyon dolarlık bir finansman ayarladık. Bu yatırımın tamamlanmasıyla bir sonraki sene bin 100 yatağa ulaşacağız. Bununla birlikte tesisimizi dört ay değil 12 ay açık tutabilmek için ilgili departmanlarımız gerekli çalışmaları yapıyor." dedi.

Tesislerinde şu anda 300 kişiye istihdam sağladıklarını belirten Talas, yatırımın tamamlanmasıyla 500 kişiye istihdam sağlayacaklarını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum Karaderili Şirketler Grubu muğla Tevfik Talas

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