Asya'dan Türkiye'ye yatırım yaklaşık iki katına çıktı

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Türkiye'ye ağustos sonu itibarıyla Avrupa'dan 2,3 milyar dolar, Asya'dan 1,7 milyar dolar ve diğer bölgelerden 0,3 milyar dolar doğrudan yabancı sermaye yatırımı gelirken, Asyalı yerleşiklerin yatırımları yüzde 91,3 artış gösterdi.

AA muhabirinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'ye ocak-ağustos döneminde 4 milyar 282 milyon dolar doğrudan yabancı sermaye yatırımı yapıldı. Doğrudan yatırımlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 yükseldi.

Bölge bazında incelendiğinde 8 aylık dönemde en fazla yatırım 2 milyar 252 milyon dolarla Avrupa'dan gelirken, Türkiye, Asya'dan 1 milyar 693 milyon dolar, Amerika'dan 306 milyon dolar ve Afrika'dan 31 milyon dolarlık doğrudan yatırım çekti.

Bu dönemde, Türkiye'ye doğrudan yatırımların yüzde 52,6'lık kısmı Avrupalı, yüzde 39,5'lik bölümü Asyalı, yüzde 7,2'lik kısmı Amerikalı ve yüzde 0,7'si Afrikalı yatırımcılar tarafından yapıldı.

Türkiye, geçen yılın ocak-ağustos döneminde Avrupa'dan 2,7 milyar, Asya'dan 885 milyon, Amerika'dan 227 milyon ve Afrika'dan 1 milyon dolarlık yatırım çekmişti.