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Asyaport, 'Liman Tek Pencere Sistemi'nde pilot oldu

FİNANS HABERLERİ  | 01.06.2018 16:29 | Son Güncelleme

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanlığı'nın koordinesinde geliştirilen Liman Tek Pencere Sistemi, bugün itibarıyla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile birlikte Tekirdağ Asyaport Limanı'nda pilot olarak uygulamaya başlandı.

Asyaport, 'Liman Tek Pencere Sistemi'nde pilot oldu

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - GÜMRÜK ve Ticaret Bakanlığı'nın koordinesinde geliştirilen Liman Tek Pencere Sistemi, bugün itibarıyla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile birlikte Tekirdağ Asyaport Limanı'nda pilot olarak uygulamaya başlandı.
Türkiye'nin en büyük konteyner limanı olma özelliğine sahip Tekirdağ'daki Asyaport Liman Tesisleri'nde gerçekleştirilen Liman Tek Pencere Sistemi uygulaması programına Vali Mehmet Ceylan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürü Hacı Hasan Murat Özsoy, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Genel Müdürü Durmuş Ünvan, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Asyaport Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri katıldı.
Liman Tek Pencere Sistemi'yle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, tarafından istenilen 16 kağıt belge ile Liman Başkanlığı'nca aranan 15 sertifika ve 406 veri elektronik ortamda sunulabilecek. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç sular Genel Müdürü Ünvar, açılıştaki konuşmasında şunları söyledi:
"Ülkemiz son 15 yıllık süreçte gelişimi adına büyük mesafeler kat etmiş ve dünyanın en hızlı büyüyen ülkeleri arasında yer aldı. Ekonomide yakalanan bu istikrar, denizcilik sektöründe de kendini gösterdi ve denizciliğin birçok alanında önemli atılımlar yapıldı. Bunları biraz örneklemek istiyorum. Filomuzda adet bazında 2003 ile 2018 yılları arasında yaklaşık yüzde 166 lira artış gerçekleşmiş ve kapasite olarak ülkemiz, dünyanın en büyük 15'inci ülkesi olmuştur. Bakanlığımız yaptığı projeler yasal düzenlemeler ve altyapı yatırımlarını başarıyla hayata geçirirken bununla beraber devam ettiğimiz projelerimiz ve işlemlerimiz var. Bunlara güzel bir örnek de Türk sahillerinde yabancı bayraklı gemi ve yatların Türk bayrağına geçmeleri için geçen sene bir kanun çıkardık. 1 yıl içerisinde şu an 6 bin tekne Türk bayrağına geçmiş durumda. Bütün ülke kıyılarında yine deniz güvenliğini artırıcı gemi trafik hizmet sistemleri, otomatik tanımlama sistemleri, uzaktan tanımlama sistemleri kuruyoruz. Kıyılarımızda tüm gemilere; Türk gemilerinin, yabancı bayraklı gemilerini takip ederek, denize güvenliğe büyük önem veriyoruz. Yine Türk boğazlarında Mersin'de ve İzmit Körfezi'nde gemi trafik hizmetleri kuruldu ve bunların yazılımları şu an Havelsan ile yaptığımız anlaşma ile tamamen millileştirildi."
Liman Tek Pencere Sistemi tanıtım filminin izletilmesinin ardından konuşan Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan ise "Bugün önemli ve anlamlı bir gün. Çünkü Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın koordinesinde 5 bakanlığımızın yürüttüğü bu projenin ilimizde Asyaport Limanı'nda başlaması bizlere ayrı bir mutluluk veriyor. Biz de bu mutluluğumuzu sizlerle paylaşmak ve inşallah bundan sonra da ilimizin lojistik anlamdaki vizyonunu daha da geliştirecek olan limanlarımız gelişimi ve ülke ekonomisine sağlayacağı değeri artırmak amaçlı ve bakanlığımızın yürüttüğü bu projenin başarıyla sonuçlanmasını, hem taşımacılara hem işletmecilere katkı sağlamasını temenni ediyoruz" dedi.
Program sonunda Asyaport Limanı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürü Özsoy ve Deniz İşletmeleri Genel Müdürü Ünüvar'a plaket verildi.

FOTOĞRAFLI

Asyaport, 'Liman Tek Pencere Sistemi'nde pilot olduAsyaport, 'Liman Tek Pencere Sistemi'nde pilot olduAsyaport, 'Liman Tek Pencere Sistemi'nde pilot olduAsyaport, 'Liman Tek Pencere Sistemi'nde pilot oldu

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