Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, "At Yarışları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, resmi at yarışlarında ve bu yarışlara katılacak atların idmanında lisansı vizeli olan jokeyler ve aprantiler at binebilecek.

Jokey lisansı olmayanlar koşularda jokey olarak at binemeyecek. Jokey lisansları vize edildikleri takvim yılı için geçerli olacak ve jokey lisansı vizeli olmayanlar, koşularda jokey olarak at binemeyeceği gibi idmanlarda at da çalıştıramayacak.

Altmışbeş yaşından gün almış jokeyler düzenlenen koşularda at binemeyecek.

Binicilerin gerek yarış gerekse idman sırasında kullanacağı kasklar ve vücut koruyucu yelekleri ile ilgili şartlar yıllık yarış programının genel hükümlerinde yer alacak.

Apranti Eğitim Merkezinden mezun olan apranti kursiyerlere müracaatları halinde apranti lisansı, jokey olmaya hak kazanan aprantilere, müracaatları halinde jokey lisansı verilebilecek.