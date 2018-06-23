FİNANS

At Yarışları Yönetmeliğinde Değişiklik

FİNANS HABERLERİ  | 23.06.2018 16:59 | Son Güncelleme

At Yarışları Yönetmeliğinde Değişiklik

Resmi at yarışlarında ve bu yarışlara katılacak atların idmanında lisansı vizeli olan jokeyler ve aprantiler at binebilecek.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, "At Yarışları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, resmi at yarışlarında ve bu yarışlara katılacak atların idmanında lisansı vizeli olan jokeyler ve aprantiler at binebilecek.

Jokey lisansı olmayanlar koşularda jokey olarak at binemeyecek. Jokey lisansları vize edildikleri takvim yılı için geçerli olacak ve jokey lisansı vizeli olmayanlar, koşularda jokey olarak at binemeyeceği gibi idmanlarda at da çalıştıramayacak.

Altmışbeş yaşından gün almış jokeyler düzenlenen koşularda at binemeyecek.

Binicilerin gerek yarış gerekse idman sırasında kullanacağı kasklar ve vücut koruyucu yelekleri ile ilgili şartlar yıllık yarış programının genel hükümlerinde yer alacak.

Apranti Eğitim Merkezinden mezun olan apranti kursiyerlere müracaatları halinde apranti lisansı, jokey olmaya hak kazanan aprantilere, müracaatları halinde jokey lisansı verilebilecek.

Yüksek Komiserler Kuruluna bağlı, at yetiştirme ve ıslahı, at yarışları ve yarış mevzuatı konularında bilgi ve tecrübe sahibi, tercihen atçılık konusunda doktora yapmış ve Yüksek Komiserler Kurulu Genel Koordinatörü unvanı verilen bir Veteriner Hekimin yönetiminde, yeterli sayıda personelden oluşan bir Yüksek Komiserler Kurulu Genel Koordinatörlüğü bulunacak.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, ihtiyaç duyulması halinde komiser yardımcılığı sınavı açılabilecek ve sınavın içeriği, yeri ve zamanı Bakanlıkça belirlenecek.

İğdiş, safkan Arap ve İngiliz atların hangi koşulara katılıp katılmayacağı, kamçıların ayrıntılı özellikleri ve kullanma usulü, koşularda kazaların önlenmesi, binici ve atların can güvenliği bakımından kulvar değiştirme esasları ve usulleri yıllık yarış programı genel hükümlerinde belirtilecek.
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- Kayıt işlemleri

Ayrıca, atların koşulara kaydı, at sahibi veya at sahibi vekilinin yahut antrenörünün yazılı başvurusu üzerine hipodromlardaki kayıt bürosunca veya yarış müessesesinin internet sitesi üzerinden yapılacak. İnternet sitesi üzerinden yapılacak kayıtlara ilişkin usul ve esaslar Yarış Müessesesi tarafından belirlenecek.

Kayıt bürosunun yeri, kayıt tarihi, süreleri Yarış Müessesesince belirlenip duyurulacak. Kayıt süresinin bitiminden sonra kayıtlarda hiçbir ek ve değişiklik yapılamayacak.

Kayıt sırasında koşu tarihi, koşu kayıt sırası, atın adı, ırkı, sahibinin ve antrenörünün adlarıyla birlikte lisans numaraları belirtilecek.

Ortak at koşturmak için, tüm ortakların at sahibi belgesine sahip olmaları ve ortaklar arasında düzenlenerek noter tarafından onaylanmış sözleşmenin veya muvafakatnamenin Yarış Müessesesine tescil ettirilmesi gerekecek.

Ayrıca, koşuya katılan atın koşuyu kazanmış sayılması için, binicisinin ata binili vaziyette koşu sahasını tamamlayarak varış çizgisine ilk burnu değen at olması şart olacak.

Bir sene önceki yarış gelirinin yüzde 40'ından az olmamak koşuluyla ayrılan ikramiye tutarı koşularda dereceye giren atlara ikramiye ve yetiştiricilik primi olarak dağıtılacak.

Koşulara yönelik şikayet ve itirazlar, o koşuya katılan atların sahipleri, at sahibi vekilleri, antrenörleri veya binicileri tarafından yapılabilecek.

Koşuların ya da yarışlarla ilgili yer ve tesislerin düzen ve disiplinini bozan at sahiplerine, at sahibi vekillerine, antrenörlere, binicilere, seyis ve sahir hizmetlilere 217 lira para cezası ve yedi günden on beş güne kadar tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten veya sanat icra etmekten yasaklama cezası verilecek.

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