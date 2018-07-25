Ata tohumları bereketli topraklarda yeniden filizlendi

- "Maydanoz, lahana, fasulye gibi çeşitler kurudu"

Çalışma kapsamında ata tohumlarını bereketli topraklarda ekimini gerçekleştirdiklerini ve aradan geçen sürede bitkilerin büyük kısmının meyve verdiğini belirten Çetiner, "Özellikle bölgemize uygun, kuraklığa, sıcaklık stresine dayanıklı çeşitler kendilerini ön plana çıkardı. Bölgemize isot dediğimiz acı biber çeşitleri, domates, karpuz, patlıcan, kavun çok iyi uyum sağladı." dedi.

Çetiner, bölgeye ait olmayan maydanoz, lahana, fasulye gibi bazı çeşitlerin sıcağa dayanıksız olmaları nedeniyle filizlenmelerine rağmen kuruduğunu ifade etti.

İstasyonda üretilen bitkilerden elde edilecek tohumları koruma altına alacaklarını kaydeden Çetiner, şöyle devam etti:

"İstasyonumuzda üretmiş olduğumuz çeşitleri sera ortamında da korumaya devam edeceğiz. Bundan sonraki nesillere ata tohumlarını, yerel çeşitlerimizi aktarmak için çalışmalarımız devam edecek. Sayın Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleşen Yerel Tohum Buluşmaları bundan sonra Türkiye'nin farklı noktalarında gerçekleşecek. O çalışmalara da bir altlık oluşturacak bu bitkilerden yine göndermiş olacağız. Enstitümüzde yerel tohumlar devamlı muhafaza edilecek ve gelecek nesillere aktarmış olacağız."