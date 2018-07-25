FİNANS

Ata tohumları bereketli topraklarda yeniden filizlendi

FİNANS HABERLERİ  | 25.07.2018 12:11 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Yerel Tohum Buluşmaları" projesi kapsamında çeşitli bölgelerden toplanan ata tohumları, Şanlıurfa'nın Harran Ovası'nda ekilerek koruma altına alındı - Ticari tohumlardan daha verimli olan ata tohumları tescil edilerek çiftçilere dağıtılacak - GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü İbrahim Halil Çetiner: - "Özellikle bölgemize uygun, kuraklığa, sıcaklık stresine dayanıklı çeşitler kendilerini ön plana çıkardı. Bölgemize isot dediğimiz acı biber çeşitleri, domates, karpuz, patlıcan, kavun çok iyi uyum sağladı"

MEHMET FATİH ASLAN - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Yerel Tohum Buluşmaları" projesi kapsamında çeşitli bölgelerden toplanan ata tohumları, Şanlıurfa'nın Harran Ovası'nda ekilerek koruma altına alındı.

Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Yerel Tohum Buluşmaları" projesi kapsamında, nisan ayında "3. Yerel Tohum Buluşmaları Şanlıurfa" etkinliği gerçekleştirildi.

Erdoğan'ın da katıldığı etkinlik öncesinde, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) bünyesindeki GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne bağlı Koruklu Talat Demirören Araştırma İstasyonu'nda 17 türden 30 çeşit ata tohumu toprakla buluşturuldu.

Etkinlik sırasında Erdoğan'ın toprakla buluşturduğu biber fidelerinden de ilk ürünler hasat edildi.

İlk kez yetiştirilen bitkilerden elde edilecek ata tohumları, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce koruma altına alınacak.

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü İbrahim Halil Çetiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden topladıkları ata tohumlarının yok olmaması için çalışma başlattıklarını söyledi.

- "Maydanoz, lahana, fasulye gibi çeşitler kurudu"

Çalışma kapsamında ata tohumlarını bereketli topraklarda ekimini gerçekleştirdiklerini ve aradan geçen sürede bitkilerin büyük kısmının meyve verdiğini belirten Çetiner, "Özellikle bölgemize uygun, kuraklığa, sıcaklık stresine dayanıklı çeşitler kendilerini ön plana çıkardı. Bölgemize isot dediğimiz acı biber çeşitleri, domates, karpuz, patlıcan, kavun çok iyi uyum sağladı." dedi.

Çetiner, bölgeye ait olmayan maydanoz, lahana, fasulye gibi bazı çeşitlerin sıcağa dayanıksız olmaları nedeniyle filizlenmelerine rağmen kuruduğunu ifade etti.

İstasyonda üretilen bitkilerden elde edilecek tohumları koruma altına alacaklarını kaydeden Çetiner, şöyle devam etti:

"İstasyonumuzda üretmiş olduğumuz çeşitleri sera ortamında da korumaya devam edeceğiz. Bundan sonraki nesillere ata tohumlarını, yerel çeşitlerimizi aktarmak için çalışmalarımız devam edecek. Sayın Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleşen Yerel Tohum Buluşmaları bundan sonra Türkiye'nin farklı noktalarında gerçekleşecek. O çalışmalara da bir altlık oluşturacak bu bitkilerden yine göndermiş olacağız. Enstitümüzde yerel tohumlar devamlı muhafaza edilecek ve gelecek nesillere aktarmış olacağız."

Çetiner, ata tohumlarının verim potansiyelinin kontrol edileceğini ve bazı çeşitlerin ekilen halihazırdaki ticari tohumlardan fazla verim verebileceğini dile getirdi.

Ticari tohumlardan daha fazla verim veren ata tohumlarının tesciline yönelik çalışma da yürüteceklerini vurgulayan Çetiner, "Böylece yerel tohumlarımız da çiftçilerimizin ticari olarak bulabileceği tohumlar olacaktır. Çiftçilerimiz istedikleri takdirde enstitümüzde yerel tohumlarımızı temin edebilecek. Amacımız, ilk önce koruma altına almak daha sonra da çiftçilerimize dağıtımını sağlayarak yerel tohumlarımızı gelecek nesillere aktarmak." diye konuştu.

PARTNERÜnlü tenisçi ve milyoner sevgilisi çok fena yakalandıÜnlü tenisçi ve milyoner sevgilisi çok fena yakalandı
Turizmde istihdam 1 milyonu aştıTurizmde istihdam 1 milyonu aştı
PayU ödeme teknolojisi platformu ZOOZ'u satın aldıPayU ödeme teknolojisi platformu ZOOZ'u satın aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ata tohumları Emine Erdoğan GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü GAPTAEM Yerel Tohum Buluşmaları

En Çok Okunan Haberler

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi! İşte bedellide son durum

Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi! İşte bedellide son durum

Bu meslekler köşeyi dönecek

Bu meslekler köşeyi dönecek

Sağlık çalışanlarına müjde! Komisyondan geçti

Sağlık çalışanlarına müjde! Komisyondan geçti

Dolar ne kadar? (25 Temmuz 2018)

Dolar ne kadar? (25 Temmuz 2018)

Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren haber

Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren haber

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İnegöl'de armut hasadı sancılı başladı

İnegöl'de armut hasadı sancılı başladı

Turizmde istihdam 1 milyonu aştı

Turizmde istihdam 1 milyonu aştı

PayU ödeme teknolojisi platformu ZOOZ'u satın aldı

PayU ödeme teknolojisi platformu ZOOZ'u satın aldı

Trump: Tarife, bariyer ve sübvansiyonların kalkması adil ticarettir

Trump: Tarife, bariyer ve sübvansiyonların kalkması adil ticarettir

Sandıklı'da 1200 ton haşhaş kapsülü alımı bekleniyor

Sandıklı'da 1200 ton haşhaş kapsülü alımı bekleniyor

Trump: Adil anlaşma yapmayan ülkeleri gümrük vergileri vuracak

Trump: Adil anlaşma yapmayan ülkeleri gümrük vergileri vuracak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.