Ata Tohumu Projesi tanıtım toplantısı

Proje kapsamında 60 tona yakın ürün olduğuna işaret eden Pakdemirli, "Bu ürünler arasında Kandıra'nın sivri biberinden, Samsun'un köy salatalığına, Çorum'un 10 dilim kavunundan, Ayaş'ın beyaz bodur domatesine kadar 11 çeşit ürün bulunmaktadır." diye konuştu.

Burada konuşan Pakdemirli, proje kapsamında bugüne dek, vatandaşlar tarafından bağışlanan binin üzerinde tohumun, genetik ve kimyasal tanımlamalarının yapıldığını belirterek, gerekli özellikleri taşıyan tohumların çoğaltıldığını söyledi.

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ata Tohumu Projesi kapsamında üretilen yerli örneklere ilişkin, "Bu tohumlar, bu topraklardaki mührümüzdür, genlerimizdir. Bu tohumlar, özgünlüğümüz ve özgürlüğümüzdür." dedi.

Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Biz, bu proje için 'Ana Dolu'nun Ata Tohumları' dedik. Zira biliyoruz ki 'analar dolu' toprağımızın bizim olduğuna en büyük delil, işte bu ata tohumlarıdır. Bu tohumlar, bu topraklardaki mührümüzdür. Bu tohumlar, bu topraklardaki genlerimizdir. Bu tohumlar, farkımız ve markamızdır. Bu tohumlar, özgünlüğümüz ve özgürlüğümüzdür. Hasılı bu tohumlar, bu topraklardaki geçmişimiz ve geleceğimizdir."

"Türkiye'de sertifikalı tohum üretimi 2002'de 145 bin ton iken, 2018'de yüzde 630 artışla 1 milyon 59 bin tona ulaştı." diyen Pakdemirli, aynı dönemde sektördeki ithalatın 178 milyon dolara, ihracatın 152 milyon dolara ulaştığını aktardı. Pakdemirli, geçen yıl 85 ülkeye tohumluk ihracatı yapıldığını da belirtti.

Bu dönemde alan bazında tarımsal üretimin yerli tohumdan karşılanma oranın yüzde 80 olduğunu vurgulayan Pakdemirli, 93 milyon dolar sebze tohumu ithalatına karşılık, 583 milyon dolar yaş sebze ihracatı yapıldığını, alınan tohumları katma değerli ürünler haline çevirdiklerini kaydetti.