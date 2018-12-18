FİNANS

Atak helikopterine Filipinler yolu açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 18.12.2018 09:09 | Son Güncelleme

Türkiye ile Filipinler arasında savunma sanayisi alanında Savunma Sanayisi İşbirliği Mutabakat Muhtırası imzalandı - Filipinler hava filosunu Atak helikopteriyle güçlendirmek isterken, atılan imzalarla devletler arasında savunma sanayisi alanındaki iş birliğinin ve ürün satışının önü açıldı - Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: - "(Atak helikopteri talebi) İlk gelen sayı çok büyük değil, 10'un altında biraz. 10'un çok üstünde de bir opsiyon var" - "Ürünümüze güveniyoruz. Dünya platformlarında performansıyla göz dolduran bir helikopter olduğu için bu kadar ilgi çekiyor, rakiplerinin önüne geçebiliyor"

MANİLA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Türkiye'nin tek seferdeki en büyük savunma sanayisi ihracatının gerçekleştirilmesini sağlayan Atak helikopteri, bu başarıya Filipinler'i eklemeye hazırlanıyor.

Türkiye ile Filipinler arasında Savunma Sanayisi İşbirliği Mutabakat Muhtırası imzalandı.

Villamore Hava Üssü'nde gerçekleştirilen törende, muhtıra metnine Filipinler Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Delfin Lorenzana ile Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir imza attı.

Söz konusu metnin imzalanmasıyla iki ülke arasında savunma sanayisi alanındaki iş birliğinin ve ürün satışının önü açılmış oldu.

Demir, imza töreninin ardından Lorenzana'ya Atak helikopteri ve MİLGEM korveti, Filipinler Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ltgen Galileo Gerard Kintanar'a da Atak helikopteri maketi hediye etti. Törene, Atak helikopterinin üreticisi Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Tamer Özmen ve şirket yetkilileri de katıldı.

Filipinler hava filosunu Atak helikopteriyle güçlendirmek isterken, atılan imzalarla iki ülke arasında savunma sanayisi alanındaki iş birliği ve ürün satışının, dolayısıyla Atak helikopteri ihracatının önü açıldı.

- Kapıyı Atak açacak

Demir, imza töreninin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, atılan imzanın savunma sanayisi alanında "devletten devlete" iş birliğini içerdiğini söyledi.

İmzayla birlikte çeşitli platformların Filipinler'de kullanılması, satışı, desteği ve teknik iş birliğiyle ilgili bir ufuk açıldığını belirten Demir, şöyle konuştu:

"Şu anda birçok proje oluşturuluyor. Geçmişte tabanca, mühimmat satışları yapılmış, devam ediyor. İlaveten gece görüş dürbünü ve satışları da olmuş ve sürüyor. Daha büyük boyutta Atak helikopteri, insansız hava araçları, MİLGEM ve bot gibi deniz araçlarımız gündemde. Ziyaretimiz ve görüşmemizde Atak helikopteri öne çıkmış olsa da konu sadece Atak değil, hava, deniz platformları, kara platformlarında tanklar, orta sınıf tanklar, zırhlı araç modernizasyonları, atış platformları gibi birçok konu masada. Bunların sırayla gündeme alınması önemli. Bugünkü gündemin yoğunluğu Atak helikopteri ama diğerleri de sırada. Eğitim uçaklarımız, insansız hava araçlarımız, genel maksat helikopterlerimiz, hepsini geniş şekilde konuşmaya fırsatımız olacak."

- Anahtar unsurlar

Demir, Filipinler ile kurulan ilişkideki anahtar unsurların teknolojik iş birliği ve yerel kabiliyet geliştirme olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin bu konulardaki tecrübesine işaret eden Demir, "Uyguladığımız savunma sanayisi politikaları ilgi çekiyor. Çünkü bu ülkeler Türkiye'nin nasıl bir model uyguladığını, bugünlere nasıl geldiğini merak ediyorlar. Ürünlerin kendisi kadar, bakanlıklar seviyesinde yaptığımız görüşmelerde bu da merak ediliyor. Bu unsurları da gündeme alıp, kendileriyle paylaşıyoruz, paylaşacağız." dedi.

- "İvme yakalayacağımızı söylüyorduk"

"Atılan imzanın ilk somut sonucunun Atak ihracatıyla mı görüleceği" sorusuna Demir, "İnşallah onu bekliyoruz. Gece görüş dürbünü, nişangahlar, tabancalar konusunda süren ilişkiler var, bunların oluşturduğu güzel bir atmosfer bulunuyor. Bunun devamı da gelecek." diye konuştu.

Gece görüşü ve nişangahlar konusunda kurulan ilişki doğrultusunda Filipinler'de yerel destek mekanizması kurulmasının çok olumlu karşılandığını vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"İnşallah Atak bunun bir sonraki adımı olur, sayı da giderek artar. Çünkü ürünümüze güveniyoruz. Dünya platformlarında performansıyla göz dolduran bir helikopter olduğu için bu kadar ilgi çekiyor, rakiplerinin önüne geçebiliyor. Diğer ürünlerimiz de hem harekat alanında kullanıldıkça hem de performansları görüldükçe daha fazla ilgi çekecek diye bekliyoruz. Savunma sanayisinin ihracatı anlamında platformların piyasaya çıkması, performanslarını göstermesiyle beraber bir ivme yakalayacağımızı hep söylüyorduk. Bu ivmeyi yakalamak üzereyiz diye düşünüyoruz."

Filipinler ile Atak konusundaki görüşmelerin geldiği noktaya ilişkin de bilgi veren Demir, "Opsiyon daha önemli bizim için. İlk gelen sayı çok büyük değil, 10'un biraz altında. 10'un çok üstünde de bir opsiyon var." ifadesini kullandı.

- İhracat şampiyonu Atak

TUSAŞ, yıl içinde Pakistan Savunma Üretim Bakanlığı ile 30 Atak helikopterinin satışı için sözleşme imzalamıştı.

Bu sözleşmeyle Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tek seferde yapılan en büyük savunma sanayisi ihracatı da gerçekleştirilmişti.

Çarşıdan aldığı limonla öyle bir şey yaptı ki...Çarşıdan aldığı limonla öyle bir şey yaptı ki...
TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Hızlandırıcı Programı’nın başarı hikayeleri paylaşıldıTÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Hızlandırıcı Programı’nın başarı hikayeleri paylaşıldı
Lahanada fiyat sevindirdi, rekolte üzdüLahanada fiyat sevindirdi, rekolte üzdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ATAK helikopteri Filipinler ihracat Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir Savunma Sanayisi TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayii

En Çok Okunan Haberler

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konutta kapıyı 'Faizsiz Finans' açacak

Konutta kapıyı 'Faizsiz Finans' açacak

Perakende satışlar Ekim’de yıllık yüzde 7.5 azaldı

Perakende satışlar Ekim’de yıllık yüzde 7.5 azaldı

TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Hızlandırıcı Programı’nın başarı hikayeleri paylaşıldı

TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Hızlandırıcı Programı’nın başarı hikayeleri paylaşıldı

Lahanada fiyat sevindirdi, rekolte üzdü

Lahanada fiyat sevindirdi, rekolte üzdü

'Kirpiş' kestaneler çocuklar için raflarda

'Kirpiş' kestaneler çocuklar için raflarda

“Endüstri 4.0 Mükemmeliyet Merkezi” Boğaziçi Üniversitesi’nde kuruluyor 

“Endüstri 4.0 Mükemmeliyet Merkezi” Boğaziçi Üniversitesi’nde kuruluyor 

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.