Atak, Türkiye'yi dünyanın vitrinine çıkardı

Türkiye, Atak satışıyla ABD, Rusya ve Fransa'dan sonra taarruz helikopteri ihracatı yapan 4. ülke oldu. Taarruz helikopteri üretmek bu alanda "şampiyonlar ligi"ne girmek anlamına geliyor. Dünyada taarruz helikopteri üreten ülke sayısı 5, şirket sayısı ise 6 ile sınırlı bulunuyor.

Pakistan'a 30 adet Atak satışının bedeli yaklaşık 1,5 milyar doları buluyor. Bu rakam Türk savunma sanayisi tarihinin tek kalemde gerçekleştirilen en büyük ihracatı anlamına geliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve jandarma tarafından etkin şekilde kullanılan Atak helikopteri, Savunma Sanayii Başkanlığının destekleriyle uzun süredir yürütülen görüşmelerin başarıyla sonuçlanmasıyla Pakistan güvenlik güçlerine de hizmet vermeye başlayacak.

Savunma sanayisinde tek kalemde en büyük ihracata imza atan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Atak helikopterinin üretildiği tesisin kapılarını Anadolu Ajansı'na açtı. Şirket, elindeki Atak siparişleri için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Atak, kendi sınıfının en etkin helikopteri olarak öne çıkıyor. Atak, değişen muharebe ihtiyaçları dikkate alındığında performans ve manevra kabiliyeti anlamında sınıfındaki en üstün helikopter olarak gösteriliyor. 5 ton sınıfındaki Atak, çok daha hafif, çok daha uzun süre havada kalma, yüksek sıcaklık ve yüksek irtifada manevra gösterme gibi kabiliyetleriyle rakiplerinden ayrılıyor. Rakipleri 1,5-2 saat havada kalabilirken Atak, 3 saat havada kalma süresiyle bu alanda tüm rakiplerini geride bırakıyor.

Taarruz helikopteri gibi bir ürünün yurt dışına satılması uzun soluklu bir çalışmayı gerektiriyor. Buradaki başarı ise devlet, sanayi ve askeri kesimin uyumuyla elde edilebiliyor.

Atak, yerli mühimmatlarla donatılan silah sistemiyle de yüksek ateş gücüne sahip bulunuyor.

Taarruz helikopterlerinden Cobra envantere girmesinden 14 yıl sonra, Apache 16 yıl sonra, Tiger 12 yıl sonra yurt dışına satılabildi. Bunların büyük bölümü de hibe, askeri paketler yoluyla ülkelere verildi. Atak ise envantere girmesinden 4 yıl gibi kısa bir sürede ticari bir sözleşmeyle ihracat başarısına ulaştı. Atak, bu anlamda da tüm rakiplerini geride bırakan bir başarıya imza attı.

- Himalayalar'ın tepesinden çöllere

Atak satışı için Pakistan'la görüşmeler 2014 yılında hızlandı. Bu süreçten sonra helikopter ciddi bir test ve değerlendirmeye tabi tutuldu. Türkiye'de uçuş ve atış testleri yapıldı. Sağlanan başarının ardından helikopter Pakistan'a davet edildi. Çin, bu süreçte "beğenirseniz alırsınız" yaklaşımıyla 3 helikopter hibe etti. Pakistan'da da zorlu testlere tabi tutulan Atak, Himalayalar'da 14 bin feet yüksekliğe çıktı, çölde 52 derecede uçtu.

Testlerin ardından 1-1,5 yıllık sözleşme görüşmeleri sonunda da imzalar atıldı.

Bundan sonraki süreçte programa başlanması için Türkiye'den ihracat izinleri alınacak. İlk teslimat 3-4 ay sonra yapılacak. Bu helikopter eğitimlerde kullanılacak. Diğer teslimatlar 1 yıl kadar sonra başlayacak. Tüm teslimat 2-3 yıllık bir süreye yayılacak.

