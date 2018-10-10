FİNANS

Atak yeni yeteneklere kavuşuyor

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2018 14:29 | Son Güncelleme

Güvenlik güçlerine teslim edilen Atak helikopteri sayısı bu yıl 13'e ulaştı - Yılın geri kalanında en az 1 helikopter daha kullanıma girecek - İletişim ve elektronik harp paketi kabiliyetleri artırılacak, yeni yazılımlarla donatılacak Faz 2 paketindeki Atak helikopterleri için de prototipler üzerinde çalışmalar başladı

GÖKSEL YILDIRIM - Güvenlik güçlerinin envanterindeki Atak helikopterlerinin sayısı yeni teslimatlarla artarken, kabiliyetleri geliştirilecek yeni helikopterler için çalışmalar devam ediyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin taarruz ve taktik keşif helikopteri ihtiyacının karşılanması amacıyla geliştirilen T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri'nin teslimatları sürüyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii son olarak aynı günde 38, 39 ve 40. helikopterlerin teslimatını gerçekleştirdi. Böylece bu yıl teslim edilen Atak sayısı 13'e ulaştı.

Helikopterlerin 37'si Kara Kuvvetleri Komutanlığına, 3'ü Jandarma Genel Komutanlığına teslim edildi.

Teslimatlar yılın geri kalanında da sürecek. Bu yıl en az 1 helikopter daha kullanıma girecek.

İletişim ve elektronik harp paketi kabiliyetleri artırılacak, yeni yazılımlarla donatılacak Faz-2 paketindeki Atak helikopterleri için de prototipler üzerinde çalışmalar başladı.

Atak helikopterleri için ayrıca yerli motor geliştirilmesi ve 20 mm sisteminin yerlileştirilmesi amaçlanıyor.

- Yüksek performans ve ateş gücü

Atak, kendi sınıfının en etkin helikopteri olarak öne çıkıyor.

Atak, değişen muharebe ihtiyaçları dikkate alındığında performans ve manevra kabiliyeti anlamında sınıfındaki en üstün helikopter olarak gösteriliyor.

5 ton sınıfındaki Atak, çok daha hafif, çok daha uzun süre havada kalma, yüksek sıcaklık ve yüksek irtifada manevra gösterme gibi kabiliyetleriyle rakiplerinden ayrılıyor. Rakipleri 1,5-2 saat havada kalabilirken Atak, 3 saat havada kalma süresiyle bu alanda tüm rakiplerini geride bırakıyor.

Atak, yerli mühimmatlarla donatılan silah sistemiyle de yüksek ateş gücüne sahip bulunuyor.

- Atak 2 gündemde

Atak'tan daha büyük ve kabiliyetli bir saldırı helikopteri için yürütülen Atak 2 Taarruz Helikopteri Projesi'nin yakında kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Atak 2, Atak helikopterinde kazanılan teknolojik bilgi birikimi ve operasyonel tecrübe doğrultusunda tamamen milli, yerli imkan ve kabiliyetlerle tasarlanacak.

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