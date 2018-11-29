Atak'ın açtığı kapıdan Anka girecek

Pakistan'a 30 Atak helikopteri ihracatına ilişkin sürecin devam ettiğini anımsatan Özmen, "Sıkıntılı bir süreç olmadı. Pakistan Cumhurbaşkanı ve çeşitli bakanların ziyaretleri oldu. Pakistan Genelkurmay Başkanı düzeyinde görüşme gerçekleştirdik. Atak için ihtiyaç duyulan ihraç lisansı süreci, prosedürüne uygun şekilde yürüyor. Pakistan heyetinin de konuya ilişkin bir endişesi bulunmuyor." dedi.

Pakistan Devlet Başkanı Arif Alvi başta olmak üzere TUSAŞ'ın standını Brunei, Malezya, Irak, İran, Ürdün gibi ülkelerin bakan ve üst düzey askeri yetkilileri ziyaret etti. TUSAŞ ürünlerinin ihracat potansiyeli bulunan bölgedeki aday ülkelerin temsilcileri de şirket yetkililerinden bilgi aldı.

Pakistan'da Anka'ya yönelik de ciddi bir ilgi ve potansiyel olduğuna dikkati çeken Özmen, "Uydu kontrollü ve karıştırılamaz bir sistem arayışları içinde Anka'ya özellikle deniz gözetleme amaçlı olarak Deniz Kuvvetlerinin ilgisinin çok fazla olduğunu gördük. Pakistan Deniz ve Hava kuvvetleriyle burada görüştük. İnşallah Atak'ın ardından Anka'nın da ihracatını hedefliyoruz. Atak'ta Türkiye'nin kapasitesi, potansiyeli, yaklaşımı görüldü." diye konuştu.

- "Devletin güveni elimizi güçlendirdi"

Özmen, pazarlamada bir sistemin operasyonel olarak kendini ispatlamış olmasının önemini vurguladı.

Anka'nın son dönemde görev aldığı sınır ötesi operasyonlardaki başarısının potansiyel müşteri ülkeler tarafından da görüldüğünü ve bunun ilgiyi beraberinde getirdiğini dile getiren Özmen, şunları kaydetti:

"Son Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) kararlarıyla devletin Anka'ya olan güvenini ortaya koymasının yansımalarını da pozitif olarak görüyoruz. Bu karar bile aday ülkeler bazında olumlu etki yaratıyor. Devletin bu güveni elimizi daha da güçlendiriyor. Bu sadece Pakistan ile de sınırlı değil, Bangladeş, Endonezya, Malezya’da çeşitli düzeylere gelmiş girişimler bulunuyor. İhale süreçleri devam ediyor, bizi mutlaka çağırıyorlar, kısa listeyse kısa listeye de kalıyoruz ama tüm bu olumlu seyri Atak'ta olduğu gibi bir ihracatla pekiştirmek zorundayız."