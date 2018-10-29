Atakule alışveriş merkezinin yeniden hizmete açılması

Ankara'nın sembolü Atakule Alışveriş Merkezi'nin yeniden hizmete açılması dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Ozan Doğulu DJ performansıyla Ankaralıları coşturdu.

Halkın yoğun ilgi gösterdiği Atakule Alışveriş Merkezi'nin açılışı kapsamında etkinlikler gün boyu devam etti. Akşam ise Atakule'nin terasında Ozan Doğulu DJ performansıyla davetlileri eğlendirdi.

Ozan Doğulu’nun ardından, başkentte ilk kez gerçekleştirilen görkemli ışık ve havai fişek gösterileriyle Ankaralılar unutulmaz anlar yaşadı.

Atakule GYO tarafından 2016 yılında yeniden inşasına başlanan Atakule Alışveriş Merkezi, kentin en özel parklarından biri olan Botanik Parkı manzaralı bir tepede yer alıyor.

Bölgenin dokusu korunarak incelikle detaylandırılan alışveriş merkezi, yeni yüzüyle hayatla bütünleşen, doğayla iç içe ayrıcalıklı bir ortamda alışveriş imkanı sunuyor.