FİNANS

Atakule alışveriş merkezinin yeniden hizmete açılması

FİNANS HABERLERİ  | 29.10.2018 22:48 | Son Güncelleme

Atakule alışveriş merkezinin yeniden hizmete açılması

Ankara'nın sembolü Atakule Alışveriş Merkezi'nin yeniden hizmete açılması dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Ozan Doğulu DJ performansıyla Ankaralıları coşturdu.

Halkın yoğun ilgi gösterdiği Atakule Alışveriş Merkezi'nin açılışı kapsamında etkinlikler gün boyu devam etti. Akşam ise Atakule'nin terasında Ozan Doğulu DJ performansıyla davetlileri eğlendirdi.

Ozan Doğulu’nun ardından, başkentte ilk kez gerçekleştirilen görkemli ışık ve havai fişek gösterileriyle Ankaralılar unutulmaz anlar yaşadı.

Atakule GYO tarafından 2016 yılında yeniden inşasına başlanan Atakule Alışveriş Merkezi, kentin en özel parklarından biri olan Botanik Parkı manzaralı bir tepede yer alıyor.

Bölgenin dokusu korunarak incelikle detaylandırılan alışveriş merkezi, yeni yüzüyle hayatla bütünleşen, doğayla iç içe ayrıcalıklı bir ortamda alışveriş imkanı sunuyor.

Atakule alışveriş merkezinin yeniden hizmete açılması

Atakule alışveriş merkezinin yeniden hizmete açılması

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Fireworks illuminate the sky during opening of Atakule

Fireworks illuminate the sky during opening of Atakule
2 / 30

Fireworks illuminate the sky during opening of Atakule

Fireworks illuminate the sky during opening of Atakule
3 / 30

Fireworks illuminate the sky during opening of Atakule

Fireworks illuminate the sky during opening of Atakule
4 / 30

Fireworks illuminate the sky during opening of Atakule

Fireworks illuminate the sky during opening of Atakule
5 / 30

Fireworks illuminate the sky during opening of Atakule

Fireworks illuminate the sky during opening of Atakule
6 / 30

Fireworks illuminate the sky during opening of Atakule

Fireworks illuminate the sky during opening of Atakule
7 / 30

Fireworks illuminate the sky during opening of Atakule

Fireworks illuminate the sky during opening of Atakule
8 / 30

Fireworks illuminate the sky during opening of Atakule

Fireworks illuminate the sky during opening of Atakule
9 / 30

Fireworks illuminate the sky during opening of Atakule

Fireworks illuminate the sky during opening of Atakule
10 / 30

Fireworks illuminate the sky during opening of Atakule

Fireworks illuminate the sky during opening of Atakule
11 / 30

Fireworks illuminate the sky during opening of Atakule

Fireworks illuminate the sky during opening of Atakule
12 / 30

Fireworks illuminate the sky during opening of Atakule

Fireworks illuminate the sky during opening of Atakule
13 / 30

Fireworks illuminate the sky during opening of Atakule

Fireworks illuminate the sky during opening of Atakule
14 / 30

Fireworks illuminate the sky during opening of Atakule

Fireworks illuminate the sky during opening of Atakule
15 / 30

Ankara’nın simgelerinden Atakule açıldı

Ankara’nın simgelerinden Atakule açıldı
16 / 30

Ankara’nın simgelerinden Atakule açıldı

Ankara’nın simgelerinden Atakule açıldı
17 / 30

Ankara’nın simgelerinden Atakule açıldı

Ankara’nın simgelerinden Atakule açıldı
18 / 30

Ankara’nın simgelerinden Atakule açıldı

Ankara’nın simgelerinden Atakule açıldı
19 / 30

Ankara’nın simgelerinden Atakule açıldı

Ankara’nın simgelerinden Atakule açıldı
20 / 30

Ankara’nın simgelerinden Atakule açıldı

Ankara’nın simgelerinden Atakule açıldı
21 / 30

Ankara’nın simgelerinden Atakule açıldı

Ankara’nın simgelerinden Atakule açıldı
22 / 30

Ankara’nın simgelerinden Atakule açıldı

Ankara’nın simgelerinden Atakule açıldı
23 / 30

Ankara’nın simgelerinden Atakule açıldı

Ankara’nın simgelerinden Atakule açıldı
24 / 30

Ankara’nın simgelerinden Atakule açıldı

Ankara’nın simgelerinden Atakule açıldı
25 / 30

Ankara’nın simgelerinden Atakule açıldı

Ankara’nın simgelerinden Atakule açıldı
26 / 30

Ankara’nın simgelerinden Atakule açıldı

Ankara’nın simgelerinden Atakule açıldı
27 / 30

Ankara’nın simgelerinden Atakule açıldı

Ankara’nın simgelerinden Atakule açıldı
28 / 30

Ankara’nın simgelerinden Atakule açıldı

Ankara’nın simgelerinden Atakule açıldı
29 / 30

Ankara’nın simgelerinden Atakule açıldı

Ankara’nın simgelerinden Atakule açıldı
30 / 30

Ankara’nın simgelerinden Atakule açıldı

Ankara’nın simgelerinden Atakule açıldı
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Anahtar Kelimeler:
açılış Atakule Ozan Doğulu

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