FİNANS

Atakule'nin alışveriş merkezi bölümü açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 29.10.2018 15:56 | Son Güncelleme

Ankara'nın sembolü Atakule'nin alışveriş merkezi bölümünün açılışı, düzenlenen etkinlikler ile gerçekleştirildi - Etkinliklerde, Cumhuriyetin 95. yılı kutlandı

İSTANBUL (AA) - Ankara’nın sembolü Atakule'nin alışveriş merkezi bölümü açıldı.

Atakule GYO'dan yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın sembolü Atakule'nin alışveriş merkezi bölümünün açılışı, düzenlenen etkinlikler ile gerçekleştirildi.

Atakule, Cumhuriyetin kuruluşunun 95. yıl dönümünde Atakule GYO tarafından Başkentlilere ve tüm Türkiye’ye armağan edildi.

Yatırımcı ve Atakule GYO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Tarman, Atakule GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İcra Kurulu Başkanı Murat Tarman, Atakule GYO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mehmet Arpacı, JLL Türkiye Ülke Başkanı Avi Alkaş, A Tasarım Mimarlık Başkanı ve yüksek mimar Ali Osman Öztürk, çalışanlar ve Ankaralıların yoğun katılımı ile gerçekleşen kurdele kesiminin ardından Atakule Alışveriş Merkezi ziyarete açıldı.

Atakule Alışveriş Merkezi, Ankara’nın merkezinde, kentin en özel parklarından biri olan Botanik Parkı manzaralı bir tepede yer alıyor. Elçilik binalarına, bölgenin önde gelen sanat galerilerine ve şehrin gözde yerleşim bölgesi Çankaya’da misafirlerine hizmet verecek.

Bölgenin dokusu korunarak var olduğu alana değer katacak şekilde, incelikle detaylandırılan Atakule, yeni yüzü ile alışveriş merkezinden öte, çağdaş mimarisi ile fark yaratan, özel tasarım anlayışı ile hayatla bütünleşen, doğa ile iç içe bir yaşam sunacak.

PARTNERRusya'dan gelip Antalya'da yerlere serildilerRusya'dan gelip Antalya'da yerlere serildiler
ASELSAN Genel Müdürü Görgün: Dünya savunma harcamaları 1,7 trilyon dolara ulaştıASELSAN Genel Müdürü Görgün: Dünya savunma harcamaları 1,7 trilyon dolara ulaştı
Bodrum kattaki atölye, 90 ülkeye ihracat yapan fabrika olduBodrum kattaki atölye, 90 ülkeye ihracat yapan fabrika oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
29 ekim Atakule

En Çok Okunan Haberler

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Devlet Bahçeli ve Meral Akşener...

Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Devlet Bahçeli ve Meral Akşener...

İstanbul'daki 3. havalimanı açılışı bugün!

İstanbul'daki 3. havalimanı açılışı bugün!

2019'da sosyal yardımlardan kimler ne kadar pay alacak?

2019'da sosyal yardımlardan kimler ne kadar pay alacak?

Isparta'da üretildi! Altın biberon ve emzik büyük talep görüyor

Isparta'da üretildi! Altın biberon ve emzik büyük talep görüyor

Adana'da sedir mantarını hem satıyor, hem de tüketiyorlar

Adana'da sedir mantarını hem satıyor, hem de tüketiyorlar

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ASELSAN Genel Müdürü Görgün: Dünya savunma harcamaları 1,7 trilyon dolara ulaştı

ASELSAN Genel Müdürü Görgün: Dünya savunma harcamaları 1,7 trilyon dolara ulaştı

Bodrum kattaki atölye, 90 ülkeye ihracat yapan fabrika oldu

Bodrum kattaki atölye, 90 ülkeye ihracat yapan fabrika oldu

Enflasyonla Mücadeleye General Mobile’dan destek

Enflasyonla Mücadeleye General Mobile’dan destek

Kazdağları'nda zeytin sineği ürünlerin yüzde 80'ine zarar verdi

Kazdağları'nda zeytin sineği ürünlerin yüzde 80'ine zarar verdi

Sektörün en ağır fuarında 20 milyon dolarlık satış

Sektörün en ağır fuarında 20 milyon dolarlık satış

'Yatak ve giyinme odası' konsepti Arapların gözdesi oldu

'Yatak ve giyinme odası' konsepti Arapların gözdesi oldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.