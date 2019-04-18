İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) eski başkanlarından Atalay Şahinoğlu hayatını kaybetti.

Eski İTO Başkanı ve eski Nuh Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Şahinoğlu, yaşamını yitirdi. Şahinoğlu, 19 Nisan Cuma günü, Marmara İlahiyat Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.

İTO Meclis Üyeliği’ne 1984 yılında seçilen Atalay Şahinoğlu, 15. ve 16. Dönem Meclis Başkanlığı, 13. ve 14. Dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Atalay Şahinoğlu, evli ve iki çocuk babasıydı.

- "Fikirleri bundan sonra da bizlere yol göstermeye devam edecektir"

İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, Şahinoğlu'nun vefatına ilişkin sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Atalay Şahinoğlu’nun yaşamı Sultanhamam’dan, holding üst yöneticiliğine (CEO) ve İTO Başkanlığı'na kadar uzanan unutulmaz bir örnektir. İstanbul Ticaret Üniversitesi ve İDTM’nin kuruluşunda imzaları bulunan sayın Şahinoğlu’nun fikirleri bundan sonra da bizlere yol göstermeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Trabzonlu İş İnsanları ve Bürokratları Derneği'nden yapılan açıklamada ise, "Onursal başkanımız, iş insanı İstanbul Ticaret Odası eski başkanı, değerli büyüğümüz, Trabzonpark' ın kurucusu Şahinoğlu vefat etmiştir. Çok değerli başkanımıza Allah' tan rahmet, kederli ailesine, hemşehrilerimize, dostlarına sabırlar dileriz." temennileri paylaşıldı.

