Hazine Müsteşarlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Hazine Müsteşarlığında açık bulunan birinci derece kadrolu Devlet Destekleri Genel Müdürlüğüne Zekeriya Kaya'nın atanması kararlaştırıldı.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ait atama kararı ile açık bulunan birinci derece kadrolu Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Yardımcılığına Cemil Başpınar, açık bulunan Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine Mehmet Karaca, açık bulunan birinci derece Aydın Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne Tunay Çoban, Düzce Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne Şule Ciritcioğlu atandı.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ait atama kararıyla açık bulunan birinci derece kadrolu Et ve Süt Kurumu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Ferda Yıldırım'ın, Hayvancılık Genel Müdürlüğüne Bakanlık Müşaviri Muhittin Eyimaya'nın, açık bulunan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, Yusuf Ziya Alim'in atanması uygun görüldü.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ait atama kararıyla, açık bulunan birinci derece kadrolu Bayburt Ticaret İl Müdürlüğüne Erkan Zengin'in, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Gazi Çalgan'ın, Gümrük ve Ticaret Başmüfettişliğine Ozan Diriöz'ün, Bakanlık Müşavirliğine Cenk Sarıgöl'ün, Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne Hayrettin Yıldırım'ın, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne Yaşar Yaman Ocak'ın ve açık bulunan beşinci derece kadrolu Gümrük ve Ticaret Müfettişliğine Recep Ceyhan'ın atamaları gerçekleştirildi.
Maliye Bakanlığına ait atama kararıyla, açık bulunan birinci derece kadrolu Sayıştay Başsavcılığına Mürsel Ali Kaplan, Vergi Müfettişliğine İlyas Koyuncu atandı.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına ait atama kararlarıyla açık bulunan birinci derece kadrolu Haberleşme Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Gündüz Şengül'ün, Deniz Ticareti Genel Müdürlüğüne Durmuş Ünüvar'ın, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğüne Okay Kılıç'ın, Karayolları Genel Müdürlüğünde İstanbul Birinci Bölge Müdürlüğüne İbrahim Halil Akgündüz'ün, Devlet Hava Meydanlan işletmesi Genel Müdürlüğünde boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine İsmail Selay Mürey'in, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine İsmail Çağlar'ın atanmasına karar verildi.
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