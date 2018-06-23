Hazine Müsteşarlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Hazine Müsteşarlığında açık bulunan birinci derece kadrolu Devlet Destekleri Genel Müdürlüğüne Zekeriya Kaya'nın atanması kararlaştırıldı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ait atama kararı ile açık bulunan birinci derece kadrolu Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Yardımcılığına Cemil Başpınar, açık bulunan Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine Mehmet Karaca, açık bulunan birinci derece Aydın Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne Tunay Çoban, Düzce Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne Şule Ciritcioğlu atandı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ait atama kararıyla açık bulunan birinci derece kadrolu Et ve Süt Kurumu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Ferda Yıldırım'ın, Hayvancılık Genel Müdürlüğüne Bakanlık Müşaviri Muhittin Eyimaya'nın, açık bulunan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, Yusuf Ziya Alim'in atanması uygun görüldü.