FİNANS

ATAMALAR - Çeşitli sektörlerde şirket yönetimleri yenilendi

FİNANS HABERLERİ  | 10.09.2019 16:37 | Son Güncelleme

  Çeşitli sektörlerden gelen üst düzey yönetici atamaları açıklandı.

İstanbul, 10 Eylül (DHA) - Çeşitli sektörlerden gelen üst düzey yönetici atamaları açıklandı.
Alfemo Mobilya’da iki üst düzey atama
Döşemeli ve panel mobilya üretiminde faaliyet gösteren Alfemo Mobilya’da iki üst düzey atama gerçekleşti. Alfemo Mobilya Genel Müdürü pozisyonuna uzun yıllar Boydak Grubunda görev yapan Arşullah Kadim, Satış ve Pazarlama Direktörü pozisyonuna da daha önce Newjoy ve Doğtaş markalarında satış direktörlüğü ve marka perakende geliştirme direktörlüğü yapan Cüneyt Uzer atandı. Her iki yönetici de görevine 1 Ağustos itibarıyla başladı.
Levent Kimya’nın yeni genel müdürü Bülent Karaağaç oldu
Temizlik sektöründe faaliyet gösteren Levent Kimya’da bir atama gerçekleşti. Levent Kimya’nın Genel Müdürü Nisan 2018’den bu yana Finans Direktörü ve eş zamanlı olarak Genel Müdür Vekili görevini yürüten Bülent Karaağaç oldu.
Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde tamamlayan Karaağaç aynı üniversitede finans alanında MBA yaptı. Profesyonel iş yaşamına 1996 yılında İpek Kağıt A.Ş.’de Bütçe Planlama Uzmanı olarak başlayan Karaağaç, daha sonra aynı şirkette sırasıyla Kıdemli Bilgi Sistemleri Uzmanı ve Bütçe Planlama Müdürü görevlerini üstlendi. 2007-2012 yılları arasında Eczacibasi Beiersdorf Kozmetik Ürünler A.Ş.’de Finans Direktörü olarak görev yapan Bülent Karaağaç 2013-2017 yılları arasında Nivea Beiersdorf Turkey Kozmetik A.Ş.’de Finans Direktörü, 2017-2018 yılları arasında Ontex Tüketim Ürünleri A.Ş’de Finans Direktörü olarak çalıştı.
Ald Automotıve Türkiye Genel Müdürlüğüne Timur Kaçar atandı
Operasyonel kiralama şirketi ALD Automotive Türkiye, CEO görevine Timur Kaçar’ın atandığını açıkladı. Kaçar, görevine 1 Eylül itibarıyla başladı.
Yedi yıl aradan sonra ALD Automotive Türkiye’ye CEO olarak atanan ilk Türk yönetici olan Timur Kaçar, otomotiv ve operasyonel kiralama sektöründe 23 yılı aşkın deneyime sahip olan Kaçar, 2007 yılında operasyon direktörü olarak katıldığı ALD’de 2009’dan bu yana genel müdür yardımcılığı görevini yürütüyordu. Kaçar, “IT alanında yapacağımız önemli altyapı yatırımları ve yakın gelecekte sunacağımız yeni hizmet ve ürünlerimiz ile rekabetçi ve müşteri odaklı konumumuzu pekiştirmeyi amaçlıyoruz. ALD Automotive Türkiye olarak bundan sonra da uzman ekibimiz, güvenilir ürün ve hizmetlerimiz, güçlü organizasyon yapımız ve yüksek kaliteli hizmet anlayışımızla sektöre öncülük etmeye devam edeceğimize inanıyorum” dedi.
Timur Kaçar görevi ALD Automotive Romanya’nın genel müdürlüğüne atanan Shane Dowling’den devraldı. Dowling aynı zamanda Romanya, Bulgaristan, Türkiye ve Yunanistan’ı kapsayan Güneydoğu Avrupa ALD Automotive Bölge Direktörlüğü görevini sürdürmeye devam edecek.
Dowling, “Türkiye'deki görevimi, mükemmel bir ekiple geçirdiğim 3 yılın ardından tamamlıyorum. Birlikte birçok önemli projede çalıştık ve şirket hedeflerini başarı ile gerçekleştirdik. ALD Automotive Türkiye ekibine, iş ortaklarımıza ve müşterilerimize, şirketimize güvendikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

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