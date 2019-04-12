Atatürk Barajı'nda doluluk oranı yüzde 40 arttı

MEHMET FATİH ASLAN - Dünyanın en büyük 5'inci, Avrupa ve Türkiye'nin en büyük barajı olan Atatürk Barajı'nın doluluk oranının, bu yıl etkili olan yağışlar sayesinde yüzde 40 arttığı bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 milyar dolara mal olan Atatürk Barajı'nda bugüne kadar 180 milyar kilovatsaatin üzerinde enerji üretildiğini söyledi.

Aydın, barajın çok fonksiyonlu bir projenin ürünü olduğunu, elektrik üretiminin yanı sıra sulama, içme suyu, balıkçılık ve turizm gibi farklı yönleriyle de ülke ve kent ekonomisine katkı sağladığını dile getirdi.

Bu yıl barajı besleyen havzanın çok iyi yağış aldığını belirten Aydın, şöyle devam etti:

"Bu yıl havzada etkili olan yağışlar sayesinde barajın su seviyesi geçen yıla göre 530 kotundan 537,35 kotuna yükselmiş olup, doluluk oranı yüzde 40 artmıştır. Su seviyesinin bu kota ulaşması baraj için rekor seviyedir. Bugün itibarıyla aktif doluluk oranı yüzde 70,5 olup, bölgenin 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacı da baraj aracılığıyla sağlanabilecektir. Yıllık ortalama su akışı 26 milyar 654 milyon metreküp olan Atatürk Barajı, 48,7 milyar metreküp su depolama hacmine sahip. Bu miktardaki su, Türkiye'nin 7 yıllık içme ve kullanma suyu ihtiyacını tek başına karşılayabilecek kapasiteyi ifade ediyor."