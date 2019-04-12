FİNANS

Atatürk Barajı'nda doluluk oranı yüzde 40 arttı

FİNANS HABERLERİ  | 12.04.2019 11:14 | Son Güncelleme

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın: - "Bu yıl havzada etkili olan yağışlar sayesinde barajın su seviyesi yükselmiş, doluluk oranı yüzde 40 artmıştır. Su seviyesinin bu kota ulaşması baraj için rekor seviyedir" - "Bugün itibarıyla aktif doluluk oranı yüzde 70,5 olup, bölgenin 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacı da baraj aracılığıyla sağlanabilecektir"

MEHMET FATİH ASLAN - Dünyanın en büyük 5'inci, Avrupa ve Türkiye'nin en büyük barajı olan Atatürk Barajı'nın doluluk oranının, bu yıl etkili olan yağışlar sayesinde yüzde 40 arttığı bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 milyar dolara mal olan Atatürk Barajı'nda bugüne kadar 180 milyar kilovatsaatin üzerinde enerji üretildiğini söyledi.

Aydın, barajın çok fonksiyonlu bir projenin ürünü olduğunu, elektrik üretiminin yanı sıra sulama, içme suyu, balıkçılık ve turizm gibi farklı yönleriyle de ülke ve kent ekonomisine katkı sağladığını dile getirdi.

Bu yıl barajı besleyen havzanın çok iyi yağış aldığını belirten Aydın, şöyle devam etti:

"Bu yıl havzada etkili olan yağışlar sayesinde barajın su seviyesi geçen yıla göre 530 kotundan 537,35 kotuna yükselmiş olup, doluluk oranı yüzde 40 artmıştır. Su seviyesinin bu kota ulaşması baraj için rekor seviyedir. Bugün itibarıyla aktif doluluk oranı yüzde 70,5 olup, bölgenin 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacı da baraj aracılığıyla sağlanabilecektir. Yıllık ortalama su akışı 26 milyar 654 milyon metreküp olan Atatürk Barajı, 48,7 milyar metreküp su depolama hacmine sahip. Bu miktardaki su, Türkiye'nin 7 yıllık içme ve kullanma suyu ihtiyacını tek başına karşılayabilecek kapasiteyi ifade ediyor."

- "Yıllık sulama getirisi 2,5 milyar doları bulacak"

Barajın doluluk oranındaki artıştan duydukları memnuniyeti dile getiren Aydın, baraj sayesinde GAP bölgesindeki yaklaşık 10 milyon dekar arazinin sulandığını söyledi.

Aydın, sulama sayesinde artan tarım gelirlerinin ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını belirterek, "Başta Şanlıurfa, Harran, Mardin, Ceylanpınar, Siverek-Hilvan ve Suruç ovaları olmak üzere bölge genelinde yaklaşık 10 milyon dekar bereketli arazinin suyla buluşmasını sağlıyor. Sulama projelerinin tamamlanmasın ardından barajın yıllık sulama getirisinin 2,5 milyar doları bulması bekleniyor." dedi.

- "25 yılda kendisini 6'ya katlayan büyük bir proje"

Aydın, Atatürk Barajı'nın enerji alanında da ekonomiye büyük katkı sağladığına işaret ederek, doluluk oranının enerji üretimine de olumlu yansıyacağını vurguladı.

Barajın yıllık 8,9 milyar kilovatsaat enerji üretimiyle ülkenin elektrik ihtiyacının önemli kısmını karşıladığını anlatan Aydın, şunları kaydetti:

"Barajın ülke ekonomisine 26 yılda sağladığı katkı 25 milyar doların üzerine çıkmıştır. Yani 4 milyar dolarlık yatırımla sadece enerji alanında bile bunun katbekat üstünde geri dönüşüm sağlanmıştır. Türkiye'deki hidroelektrik santrallerinde üretilen enerjinin yüzde 20'sini tek başına karşılıyor. Ülkemiz ve bölgemiz için çok önemli bir zenginlik kaynağıdır. Bugün bu topraklarda çok kazanıyorsak, bu proje sayesinde kazanıyoruz. 25 yılda kendisini 6'ya katlayan büyük bir proje, ülke ekonomisi için hayli büyük bir kazanımdır."

PARTNER Bir bir itiraf etti! 2 yıl boyunca öz torununu... Bir bir itiraf etti! 2 yıl boyunca öz torununu...
Mardin'den Avrupalıları giydiriyor Mardin'den Avrupalıları giydiriyor 
Şubat ayında toplanan inek sütü yıllık yüzde 7.8 azaldıŞubat ayında toplanan inek sütü yıllık yüzde 7.8 azaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Atatürk Barajı DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın elektrik üretimi su seviyesi

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım sessizliğini bozdu! Seçim açıklaması

Binali Yıldırım sessizliğini bozdu! Seçim açıklaması

Çarpışma'da şok ölüm! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Çarpışma'da şok ölüm! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yeni kıdem tazminatı nasıl olacak?

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yeni kıdem tazminatı nasıl olacak?

O araçlara ÖTV muafiyeti geldi

O araçlara ÖTV muafiyeti geldi

Altın alacaklar dikkat!

Altın alacaklar dikkat!

Köylülerin geçim kaynağı oldu! Kuzugöbeği mantarı kilosu 100 TL’den satılıyor

Köylülerin geçim kaynağı oldu! Kuzugöbeği mantarı kilosu 100 TL’den satılıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

Dolar güne hızlı başladı!

Dolar güne hızlı başladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TOKİ'nin sosyal konutları için 621 bin başvuru yapıldı

TOKİ'nin sosyal konutları için 621 bin başvuru yapıldı

Marmarabirlik, PTT ile online satış protokolü imzaladı

Marmarabirlik, PTT ile online satış protokolü imzaladı

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Pazartesi günü açıklanıyor

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Pazartesi günü açıklanıyor

THY İstanbul Havalimanı'nda en fazla yolcuyu bugün ağırlayacak

THY İstanbul Havalimanı'nda en fazla yolcuyu bugün ağırlayacak

Mardin'den Avrupalıları giydiriyor 

Mardin'den Avrupalıları giydiriyor 

Şubat ayında toplanan inek sütü yıllık yüzde 7.8 azaldı

Şubat ayında toplanan inek sütü yıllık yüzde 7.8 azaldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.