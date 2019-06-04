Atatürk Barajı'nda doluluk rekor seviyede

RAUF MALTAŞ - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, dünyanın sayılı, Türkiye'nin ise en büyük barajı olan Atatürk Barajı'nda doluluk oranının yüzde 95'e yaklaştığı, bu oranın son 7 yılın en yüksek seviyesi olduğu söyledi.

Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fırat havzasına 2019 yılında mevsim normallerinin çok üzerinde yağış düştüğünü belirtti.

Havzadaki Atatürk, Keban ve Karakaya barajlarında su kotunun maksimum seviyeye ulaştığını dile getiren Aydın, yaklaşık bir aydır 3 barajın da dolu savaklarının açıldığını bildirdi.

Aydın, şöyle devam etti:

"Bu yıl havzada etkili olan yağışlar sayesinde barajın su seviyesi geçen yıla göre 530 kotundan 538 kotunu aşmış durumdadır. Su seviyesinin bu kota ulaşması sevindiricidir. Atatürk Barajı'nda doluluk oranı yüzde 95'e yaklaştı. Barajdaki bu doluluk oranı, son 7 yılın en yüksek seviyesidir. Bölgenin içme suyu ihtiyacını uzun süre bu barajımız karşılamaya devam edecektir. Yıllık ortalama su akışı 26 milyar 654 milyon metreküp olan Atatürk Barajı, 48,7 milyar metreküp su depolama hacmine sahip. Bu miktardaki su, Türkiye'nin 7 yıllık içme ve kullanma suyu ihtiyacını tek başına karşılayabilecek kapasiteyi ifade ediyor."