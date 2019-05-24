Atatürk Barajı'ndan su bırakılmaya başlandı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce (DSİ) Atatürk Barajı’nda doluluk oranının yüzde 94’ün üzerine çıktığı belirtilerek, barajın emniyeti ve mansap güvenliği için Atatürk Barajı’ndaki yükselişi yavaşlatmak maksadıyla bugün itibariyle saniyede 300 metreküp suyun dolusavaktan bırakılmaya başlandığı bildirildi.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük, dünyanın da sayılı büyük barajlarından biri olan Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nde dolusavak deşarjına başlanıyor.

Fırat havzasına 2019 yılında mevsim normallerinin çok üzerinde yağış düşmesi sonucu mayıs ayı başından bu yana Keban Barajı’na saniyede 2 bin metreküpün üzerinde su girişi oldu ve maksimum kotaya yaklaşıldı. Bunun sonucu Keban ve beraberinde Karakaya barajlarında 17 Mayıs itibarıyla dolusavaklar açıldı.

Atatürk Barajı’na bu süreçte ortalama saniyede 2 bin metreküp üzerinde su girişi devam ederken barajda doluluk oranı yüzde 94’ün üzerine çıktı. Barajın emniyeti ve mansap güvenliği için Atatürk Barajı’ndaki yükselişi yavaşlatmak maksadıyla bugün itibarıyla saniyede 300 metreküp su dolusavaktan bırakılmaya başlandı.