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Atatürk Havalimanı dünyanın en iyileri sıralamasında 3. oldu

FİNANS HABERLERİ  | 18.09.2018 15:04 | Son Güncelleme

TAV Havalimanları tarafından işletilen İstanbul Atatürk Havalimanı, İspanya merkezli seyahat sitesi eDreams’in anketinde dünyanın en iyi havalimanları listesinde üçüncü oldu.

Atatürk Havalimanı dünyanın en iyileri sıralamasında 3. oldu

Gökhan Artan / İstanbul, 18 Eylül (DHA) - TAV Havalimanları tarafından işletilen İstanbul Atatürk Havalimanı, İspanya merkezli seyahat sitesi eDreams’in anketinde dünyanın en iyi havalimanları listesinde üçüncü oldu.
İstanbul Atatürk Havalimanı, 50 binden fazla kullanıcının oylarıyla dünyanın en iyi havalimanları arasından üçüncü sırada yer aldı. eDreams tarafından açıklanan listede havalimanları yolculara sundukları hizmetler, bekleme alanları, restoranlar ve alışveriş olanakları açısından değerlendirildi.
İstanbul Atatürk Havalimanı, 5 üzerinden 4.16 puan alarak Londra Heathrow, Madrid Barajas, Roma Fiumicino, Kopenhag gibi havalimanlarını geride bıraktı ve Singapur Changi ile Zürih’in ardından üçüncü sırada yer aldı.
Atatürk Havalimanı, Ağustos verilerine göre son 12 ayda önceki yıl aynı döneme göre yüzde 9 artışla 67.4 milyon yolcuya hizmet verdi.
TAV İstanbul Genel Müdürü Kemal Ünlü, "Yolcularımızın ihtiyaç ve beklentilerini yakından takip ederek buna uygun çözümler geliştiriyoruz.Bu nedenle, tamamen yolcu değerlendirmelerinden oluşan bir listede dünyanın en iyi havalimanları arasından gösterilmekten büyük mutluluk duyduk. Bu başarıda emeği olan tüm çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Yolcularımıza hızlı, güvenli ve konforlu bir seyahat deneyimi sunmak üzere 24/7 çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
"Atatürk Havalimanı çok güzel"
eDreams sitesindeki listede ABD’li bir yolcunun “İstanbul Atatürk Havalimanı çok güzel ve mükemmel bir metro bağlantısına sahip” şeklindeki yorumuna yer verildi. Dünyanın önde gelen online seyahat acenteleri arasında yer alan sDreams 33 ülkede faaliyet gösteriyor ve kullanıcılara 530 havayolu, 1.1 milyon otel ve 40 bin destinasyona erişim imkanı sunuyor. Şirket her yıl tamamen yolcu değerlendirmelerine dayanarak dünyanın en iyi ve en kötü havalimanları listelerini açıklıyor. (Fotoğraflı)

Atatürk Havalimanı dünyanın en iyileri sıralamasında 3. oldu

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