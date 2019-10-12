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Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali işletimi kiraya çıkarıldı

FİNANS HABERLERİ  | 12.10.2019 09:53 | Son Güncelleme

İSTANBUL Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali işletimi yüzde 35 ciro payı muhammen bedel üzerinden açık ihale usulü ile kiraya çıkarıldı. Genel Havacılık Terminalinde, yolcu terminalinden ayrı bir terminalde iş jetleri ya da hava taksi ruhsatıyla uçuş yapan işletmelere hizmet veriliyor.

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali işletimi kiraya çıkarıldı

Gökhan ARTAN /İSTANBUL, (DHA)-İSTANBUL Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali işletimi yüzde 35 ciro payı muhammen bedel üzerinden açık ihale usulü ile kiraya çıkarıldı. Genel Havacılık Terminalinde, yolcu terminalinden ayrı bir terminalde iş jetleri ya da hava taksi ruhsatıyla uçuş yapan işletmelere hizmet veriliyor.

İstanbul Havalimanı'na büyük göç sonrası Atatürk Havalimanı tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına yönelik seferlere 7 Nisan'da kapatıldı. Bu tarihten itibaren Atatürk Havalimanı müstakil kargo, bakım/onarım, genel havacılık, hava taksi, iş uçuşları, devlet uçakları ile yapılan uçuşlar ve otoritenin uygun göreceği trafiklere hizmet veriyor. "Millet Bahçesi" hazırlıkları kapsamında Atatürk Havalimanı apronunda faaliyetleri sona eren tesislerin ve binaların yıkım ihalesi perşembe günü yapıldı. Yıkım ihalesinin yanı sıra Atatürk Havalimanı'nda bulunan Genel Havacılık Terminali işletimi yüzde 35 ciro payı muhammen bedel üzerinden açık ihale usulü ile 31 Aralık 2020 tarihine kadar kiraya verilmek amacıyla ihaleye çıktı. İhaleye katılmak isteyenler 50 bin lira geçici teminat vereceği de ihale ilanında belirtildi. Kiralanacak terminale talip olanlar 24 Ekim saat 14:00’e kadar ihale şartnamesinde belirtilen belgeleri tamamlayıp DHMİ Genel Müdürlüğü Genel Evrak Birimine verecek. İhale 24 Ekim saat 14:30’ da DHMİ Genel Müdürlüğünde yapılacak.

İŞ JETİ KULLANANLAR GENEL HAVACILIK TERMİNALİN'NDEN GEÇİŞ YAPIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Ağustos 2018 verilerine göre Türkiye'de 44 hava taksi işletmesinde 202 hava aracı, 76 genel havacılık işletmesinde 362 hava aracı bulunuyor. 114 Türk tescilli iş jeti var. Birçok ünlü ismin de kendisine ait iş jeti bulunurken iş insanları kullanmadığında hava taksisi olarak kiraya verdiği iş jetleri için Atatürk Havalimanı da dahil bazı havalimanlarında genel havacılık terminalleri var. Genel Havacılık Terminallerinde, yolcu terminalinden ayrı bir terminalde iş jetleri ya da hava taksi ruhsatıyla uçuş yapan işletmelere hizmet veriliyor. Genel Havacılık Terminali'ni kullanan yolcular; güvenlik, gümrük ve pasaport işlemlerini beklemeden bu terminalde yapabiliyor.

YIKIM İHALESİ DE TAMAMLANDI

Atatürk Havalimanı arazisinin “Millet Bahçesi” olması ve terminal binalarının da kongre ve fuar merkezine dönüşmesi planlanıyor. “Millet Bahçesi’nde, bahçeler ve kıraathaneler, atölyeler, yürüyüş ve bisiklet yollarının olması bekleniyor. "Millet Bahçesi" hazırlıkları kapsamında apronda faaliyetleri sona eren bazı tesislerin ve binaların yıkım işine ait ihale de perşembe günü yapıldı. (Fotoğraflı)

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