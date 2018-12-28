FİNANS

Atatürk Havalimanı'nda 2019 otopark ücretleri belli oldu

FİNANS HABERLERİ  | 28.12.2018 11:50 | Son Güncelleme

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 2019 otopark ücret tarifesi de belli oldu.

Gökhan Artan / İstanbul, 28 Aralık (DHA) - İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 2019 otopark ücret tarifesi de belli oldu.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) 2019 yılı için Atatürk Havalimanı ücret tarifesini de duyurdu.
Tarifede 2019 yılında Atatürk Havalimanı'nda alınacak otopark ücretleri bilgisi de yer aldı. İç/dış hatlar kapalı otopark için otomobillerden alınacak ücret 0-1 saat arası 15 TL oldu.
İç/dış hatlar kapalı otopark
Otomobil: 0-1 saat 15 TL, 1-3 saat 19.50 TL, 3-6 saat 30.50 TL, 6-12 saat 36.25 TL, 12-24 saatleri 48.50 TL--- Abonman 4 gün 140 TL, 7 gün 229.50 TL, 15 gün 313 TL, Aylık 342 TL
Motor, Motosiklet: 0-1 saat 7.50 TL, 1-3 saat 10 TL, 3-6 saat 15 TL, 6-12 saat 18.50 TL, 12-24 saat 24.50 TL---Abonman 4 gün 70.50, 7 gün 114.50TL, 15 gün 156.50 TL, Aylık 171 TL
İç/dış hatlar açık otopark
Otomobil: 0-1 saat 12 TL, 1-3 saat 15 TL, 3-6 saat 22 TL, 6-12 saat 24.50 TL, 12-24 saatleri 34 TL--- Abonman Aylık 225 TL
Minibüs, pikap: 0-1 saat 13.50 TL, 1-3 saat 18.50 TL, 3-6 saat 24 TL, 6-12 saat 29 TL, 12-24 saatleri 40 TL--- Abonman Aylık 290 TL
Midibüs, Otobüs, Kamyon, Kamyonet: 0-1 saat 16 TL,.1-3 saat 22 TL, 3-6 saat 27 TL, 6-12 saat 34 TL, 12-24 saat 46 TL---Abonman Aylık 325 TL
Motor/Motosiklet: 0-1 saat 6.50 TL, 1-3 saat 7.50 TL, 3-6 saat 10.50 TL, 6-12 saat 12.50 TL, 12-24 saat 17 TL---Abonman Aylık 130 TL
Havalimanında görevli personel araçları (aylık): 105 TL
Kimlerden ücret alınmıyor
Devlet Personel Başkanlığının "Devlet Teşkilatı Bilgi Bankası"nda listelendirilmiş olan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli kurumlar, düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar, sosyal güvenlik kurumları, mahalli idareler ve 5018 Sayılı Kanun dışında kalan özel bütçeli kuruluşların (hizmet satın alma yoluyla kiralanan araçları dahil) araçlarına (azami 1 saat süre ile), kordiplomatik plakalı araçlara (bir saate kadar), engelli ve gazilerin belgelerini ibraz etmeleri kaydıyla kullandığı / bulunduğu araçlara (her defasında azami 15 güne kadar), şehit ailelerinin 1. dereceden yakınlarının özel araçlarına (her defasında azami 15 güne kadar), DHMİ personelinin kullandığı özel araçlara, DHMİ tarafından işletilen otoparkları kullanan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü personelinin özel araçlarına tarife uygulanmıyor.

PARTNERTürkiye'nin en güzel 10 kadınıTürkiye'nin en güzel 10 kadını
Baydarol: AB’ye tam üyelik düşünmek için henüz erkenBaydarol: AB’ye tam üyelik düşünmek için henüz erken
OMÜD/Görenoğlu: 2019 zorlu bir yıl olacak, yerli üretim desteklenmeliOMÜD/Görenoğlu: 2019 zorlu bir yıl olacak, yerli üretim desteklenmeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu sabah yürürlüğe girdi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu sabah yürürlüğe girdi

'Mehmet Özhaseki belediyede atamalara başladı'

'Mehmet Özhaseki belediyede atamalara başladı'

Türkiye'nin en eski firması konkordato istedi

Türkiye'nin en eski firması konkordato istedi

Tek tek açıkladılar! İşte ödeyeceğimiz ücretler

Tek tek açıkladılar! İşte ödeyeceğimiz ücretler

Sadece ABD'de vardı! O ilimizde de bulundu

Sadece ABD'de vardı! O ilimizde de bulundu

1 TL ile 350 kilometre yol gidiyor

1 TL ile 350 kilometre yol gidiyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Ispanak tarlada kaldı

Ispanak tarlada kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Baydarol: AB’ye tam üyelik düşünmek için henüz erken

Baydarol: AB’ye tam üyelik düşünmek için henüz erken

OMÜD/Görenoğlu: 2019 zorlu bir yıl olacak, yerli üretim desteklenmeli

OMÜD/Görenoğlu: 2019 zorlu bir yıl olacak, yerli üretim desteklenmeli

Türkiye’de, otel dolulukları yüzde 10 arttı

Türkiye’de, otel dolulukları yüzde 10 arttı

Tahıl, diğer bitkisel ürünler ve sebze üretimi 2018'de düştü

Tahıl, diğer bitkisel ürünler ve sebze üretimi 2018'de düştü

Ekonomik güven endeksi Aralık’ta yüzde 2.0 arttı

Ekonomik güven endeksi Aralık’ta yüzde 2.0 arttı

StartersHub'tan 720 bin dolarlık yatırım

StartersHub'tan 720 bin dolarlık yatırım

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.