Atatürk Havalimanı'nda 31 kilogram kokain ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen 4 farklı operasyonda, 31 kilo 165 gram kokain ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Güney Amerika'dan Türkiye'ye yapılan uçuşlar takibe alındı.

Varış Öncesi Yolcu Programı üzerinden yapılan analizlerde elde edilen veriler ışığında Atatürk Havalimanı'nda 4 operasyon düzenlendi.

İlk operasyonda söz konusu programla izlemeye alınan, Sao Paulo'dan Türkiye'ye gelen İtalya uyruklu kişi Atatürk Havalimanı'na indiğinde valizinde arama yapıldı. Valizde kadın cüzdanlarının astar kısımlarına gizlenmiş halde 4 kilo 585 gram kokain ele geçirildi.

İkinci operasyonda biri Kolombiya uyruklu, diğeri Türk 2 kişi, uçuşlarına ilişkin verilerin risk kriterlerini aşması nedeniyle takibe alındı. Bu kişilerin, aralarındaki ilişkinin net olarak ortaya konulması için havalimanından Türkiye'ye giriş yapmalarına izin verildi. Aynı araçla yola çıktıkları görülen söz konusu kişilerin valizlerinde de 10 kilo 450 gram kokain tespit edildi.