FİNANS

Atatürk Havalimanı'nda 31 kilogram kokain ele geçirildi

FİNANS HABERLERİ  | 08.11.2018 13:34 | Son Güncelleme

Atatürk Havalimanı'nda 31 kilogram kokain ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen 4 farklı operasyonda, 31 kilo 165 gram kokain ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Güney Amerika'dan Türkiye'ye yapılan uçuşlar takibe alındı.

Varış Öncesi Yolcu Programı üzerinden yapılan analizlerde elde edilen veriler ışığında Atatürk Havalimanı'nda 4 operasyon düzenlendi.

İlk operasyonda söz konusu programla izlemeye alınan, Sao Paulo'dan Türkiye'ye gelen İtalya uyruklu kişi Atatürk Havalimanı'na indiğinde valizinde arama yapıldı. Valizde kadın cüzdanlarının astar kısımlarına gizlenmiş halde 4 kilo 585 gram kokain ele geçirildi.

İkinci operasyonda biri Kolombiya uyruklu, diğeri Türk 2 kişi, uçuşlarına ilişkin verilerin risk kriterlerini aşması nedeniyle takibe alındı. Bu kişilerin, aralarındaki ilişkinin net olarak ortaya konulması için havalimanından Türkiye'ye giriş yapmalarına izin verildi. Aynı araçla yola çıktıkları görülen söz konusu kişilerin valizlerinde de 10 kilo 450 gram kokain tespit edildi.

Varış Öncesi Yolcu Programı'nın bir diğer analizi sonucu da Bogota'dan Türkiye'ye gelen Kolombiya uyruklu kişinin bırakıp kaçmaya çalıştığı valizde 14 kilo 200 gram kokain bulundu.

Sao Paulo'dan İstanbul'a, İstanbul'dan da Vietnam'a gidecek Ukrayna uyruklu kişinin seyahatine ilişkin veriler de değerlendirilerek, yolcunun bagajı x-ray taramasının ardından arandı. Valizde, giyim eşyalarının arasında kapalı konserve kutuları içinde plastik kaplı 67 paket kokain belirlendi.

Operasyonlarda ele geçirilen kokain miktarının 31 kilo 165 gram olduğu, 4 kişinin tutuklandığı bildirildi.

PARTNERMilyon dolarlık Hint düğünlerinin yeni adresi TürkiyeMilyon dolarlık Hint düğünlerinin yeni adresi Türkiye
Kahramanmaraş, Expo ile 56 ülkeyi ağırlayacakKahramanmaraş, Expo ile 56 ülkeyi ağırlayacak
Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu Transist 2018’deYavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu Transist 2018’de
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Atatürk Havalimanı kokain Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri

En Çok Okunan Haberler

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

'Yıl sonunda dolar 5.10'a gerileyebilir'

'Yıl sonunda dolar 5.10'a gerileyebilir'

Dolar ne kadar? 8 Kasım dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 8 Kasım dolar kuru yorumları

Suudi Arabistan'dan 4,3 milyar dolarlık dev girişim

Suudi Arabistan'dan 4,3 milyar dolarlık dev girişim

Bakan duyurdu: aylık 150 lira yardım yapacağız

Bakan duyurdu: aylık 150 lira yardım yapacağız

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jean-Pascal Tricoire BM Global Compact yönetimine atandı

Jean-Pascal Tricoire BM Global Compact yönetimine atandı

Kahramanmaraş, Expo ile 56 ülkeyi ağırlayacak

Kahramanmaraş, Expo ile 56 ülkeyi ağırlayacak

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu Transist 2018’de

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu Transist 2018’de

Antalya turistin olduğu kadar yabancı yatırımcının da gözdesi

Antalya turistin olduğu kadar yabancı yatırımcının da gözdesi

Tesla’nın yeni CEO’su Robyn Denholm oldu

Tesla’nın yeni CEO’su Robyn Denholm oldu

Demet Sabancı Çetindoğan: Bütün enerjimi dünyanın barışı için vermeye hazırım 

Demet Sabancı Çetindoğan: Bütün enerjimi dünyanın barışı için vermeye hazırım 

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.