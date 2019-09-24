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Atatürk Havalimanı’nda “Millet Bahçesi” hazırlıkları başladı

FİNANS HABERLERİ  | 24.09.2019 11:08 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz Nisan ayında ticari yolcu taşımacılığına kapanan Atatürk Havalimanı’nda "Millet Bahçesi" için hazırlıklar başladı.

Atatürk Havalimanı’nda “Millet Bahçesi” hazırlıkları başladı

Gökhan Artan / İstanbul, 24 Eylül (DHA) - Geçtiğimiz Nisan ayında ticari yolcu taşımacılığına kapanan Atatürk Havalimanı’nda "Millet Bahçesi" için hazırlıklar başladı. Atatürk Havalimanı apronunda faaliyetleri sona eren tesislerin ve binaların yıkımı için ihaleye çıkıldı.

Türk sivil havacılığına 86 yıl hizmet veren Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na ‘büyük göç’ geçtiğimiz nisan ayında tamamlanmıştı. 7 Nisan tarihinden itibaren de, Atatürk Havalimanı tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına yönelik seferlere kapatıldı. Bu tarihten itibaren Atatürk Havalimanı müstakil kargo, bakım/onarım, genel havacılık, hava taksi, iş uçuşları, devlet uçakları ile yapılan uçuşlar ve otoritenin uygun göreceği trafiklerce kullanılıyor.

Atatürk Havalimanı arazisinin “Millet Bahçesi” olması ve terminal binaları da kongre ve fuar merkezine dönüşmesi planlanıyor. 25 bin ağacın dikilmesinin planlandığı “Millet Bahçesi’nde, bahçeler ve kıraathaneler, atölyeler, yürüyüş ve bisiklet yollarının olması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta sonu da Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı’nda da "Millet Bahçesi" için hazırlıklar başladı.

Faaliyetleri sona eren tesislerin ve binaların yıkımı için ihaleye çıkıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ), İstanbul Atatürk Havalimanı apronunda faaliyetleri sona eren tesislerin ve binaların yıkım işine ait ihaleye çıktı. İhale 08 Ekim 2019 Salı günü saat 14:30’ da İstanbul Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğünde yapılacak. Atatürk Havalimanın faaliyetleri sona ermiş olan Çelebi Hava Servisi A.Ş., Havaş ve Sistem Lojistik Ltd. Şti binaların, Petrol Ofisi A.Ş. ve müşterek tesisler alanında bulunan betonarme binalar, akaryakıt ve su tankları ve bunların boru vana ve diğer ekipman ve fittings donanımlarının gerekli alet, edevat, avadanlık, kesme, sökme , kaldırma, taşıma ve istifleme araçlarının kullanılarak, iş sağlığı ve güvenliğinin ilgili prosedürlerini, söküm ve taşıma prosedürlerinin tamamını uygulayarak yıkım, söküm, taşıma ve SAHA1 ve SAHA2 ve SAHA 3’ten uzaklaştırma işleri için ihaleye çıkıldı.

Muhammen kira bedeli 2 milyon 500 TL üzerinden ihale edilecek

KDV dahil 2 milyon 500 bin TL muhammen kira bedeli üzerinden açık ihale usulü ile ihale edileceği de ilanda belirtildi. İhaleye katılmak isteyenlerin 100 bin TL geçici teminat verecekleri, söz konusu hizmete talip olanlar 08 Ekim 2019 günü saat 14:00’e kadar ihaleye katılma şartlarında belirtilen evrakları tamamlayıp DHMİ İstanbul Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü Evrak Birimine vermeleri istendi. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular ile posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyeceği de ilanda ifade edildi.(Fotoğraflı)

Atatürk Havalimanı’nda “Millet Bahçesi” hazırlıkları başladıAtatürk Havalimanı’nda “Millet Bahçesi” hazırlıkları başladıAtatürk Havalimanı’nda “Millet Bahçesi” hazırlıkları başladıAtatürk Havalimanı’nda “Millet Bahçesi” hazırlıkları başladı

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