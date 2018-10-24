Atatürk Havalimanı'ndan İYH'ye taşınma 45 saatte tamamlanacak

Gökhan Artan / İstanbul, 24 Ekim (DHA) - Resmi açılışı 29 Ekim’de yapılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı'na (İYH) 30 Aralık saat 03:00'de başlayacak taşınma süreci 45 saat sürecek ve Atatürk Havalimanı (AHL) 31 Aralık saat 00:00'dan itibaren ticari yolcu taşımacılığına kapatılacak. İstanbul Yeni Havalimanı’nın taşınması ve taşınma sonrası İstanbul Atatürk Havalimanı’nın nasıl kullanılacağına ilişkin, DHA'nın ulaştığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) planlarına göre, taşınma yerel saate göre 30 Aralık 2018 saat 03:00'de (UTC Eşgüdümlü Evrensel Zaman - GMT 00:00) başlayacak, 31 Aralık saat 00:00'da tamamlanacak. Taşınmaya ayrılan 45 saatlik süre içinde; İstanbul Atatürk Havalimanı LTBA (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ICAO kodu) ve İstanbul Yeni Havalimanı (LTFM) yalnızca base taşıyıcıların (üssü havalimanı olan) seferlerine açık olacak ve AHL ve İYH "müşterek saatlik azaltılmış kapasite" ile işletilecek. Bir başka deyişle, AHL ve İYH birlikte saatlik 35 iniş, AHL ve İYH birlikte saatlik 35 kalkış olmak üzere toplam saatlik kapasitesi 70 olarak uygulanacak. AHL ticari yolcu taşımacılığına kapanıyor İstanbul Atatürk Havalimanı, 31 Aralık 2018 saat 00:00’dan (UTC 21:00) itibaren tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına yönelik seferlere kapatılacak. Bu tarihten itibaren İstanbul Atatürk Havalimanı müstakil kargo, bakım/onarım, genel havacılık, hava taksi, iş uçuşları, devlet uçakları ile yapılan uçuşlar ve otoritenin uygun göreceği trafikler tarafından kullanılacak. Atatürk Havalimanı, 31 Aralık 2018 saat 00:00’dan itibaren slot tahsislerine esas saatlik kapasite değerleri ise; İstanbul Yeni Havalimanı için, hava trafik akışında meydana gelebilecek olası problemlerin önlenmesi ve emniyetli ve etkin bir Hava Trafik Kontrol Hizmeti sağlanabilmesi amacıyla Atatürk Havalimanı saatlik kapasitesi; 5 iniş - 5 kalkış toplam 10 uçuş olacak şekilde düzenlenecek. 31 Aralık 2018 saat 00:00’den sonraki 7 gün içinde, "ihtiyaç halinde ilave tedbirler ve trafik düzenlemeleri" uygulanacak. İYH’nin saatlik uçak kapasitesi İstanbul Yeni Havalimanı için 31 Aralık 2018 saat 00:00 itibariyle slot tahsisine esas saatlik kapasite değeri 40 iniş 40 kalkış toplam 80 olarak belirlendi. "Güvenli ve etkin" bir Hava Trafik Kontrol Hizmeti verilebilmesi ve "Yeni Havalimanı / Yeni Hava Sahası"na uyum sağlanabilmesi amacıyla, 14 Ocak 2019 saat 00:00'a kadar AHL ve İYH için kapasite azaltımları uygulanacak. İstanbul Yeni Havalimanı (LTFM) azaltılmış saatlik kapasite değeri, 31 Aralık 2018 saat 00:00

