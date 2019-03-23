Atatürk Havalimanı'ndan son yapılacak tarihi uçuşa da yoğun ilgi var

Gökhan Artan / İstanbul, 23 Mart (DHA) - İstanbul Havalimanı'na taşınmaya artık sayılı günler kala, Atatürk Havalimanı'ndan son tarifeli uçuşa yoğun ilgi var. Atatürk Havalimanı'ndan son uçuş olarak tarihe geçecek olan Türk Hava Yolları'nın 6 Nisan tarihindeki TK 54 sefer sayılı İstanbul-Singapur uçuşu büyük ilgi görüyor. Boeing 777 tipi 350 yolcu kapasiteli uçak ile yapılacak tarihi uçuşun hem business hem de ekonomi sınıflarında bilet fiyatları taleplerdeki artış nedeniyle normal günlere göre arttı.

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na büyük göç 5 Nisan saat 03:00'de başlayacak, 7 Nisan saat 00:00'da son bulacak. Büyük Göç’ün planlanan şekilde başarıyla gerçekleşmesi için 6 Nisan gecesi saat 02:00 ile 14:00 arasında Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı tüm tarifeli yolcu uçuşlarına kapatılacak.

Türk Hava Yolları'nın Atatürk Havalimanı’ndaki tüm tarifeli uçuşları da 6 Nisan Cumartesi saat 02:00'de sona erecek.Atatürk Havalimanı'ndan planlanan tüm uçuşları aynı gün saat 14:00'ten itibaren İstanbul Havalimanı’ndan gerçekleştirilecek. Atatürk Havalimanı'ndan son yapılacak olan tarihe geçecek tarifeli uçuş ise Türk Hava Yolları'nın 6 Nisan Cumartesi saat 02:00'daki İstanbul-Singapur uçuşu olacak. Son tarifeli uçuşun Singapur'a olacağını öğrenen ve son yolcular olarak tarihe geçmek isteyenler de, THY'nin İstanbul-Singapur uçuşunda yerlerini ayırtıyor.