FİNANS

Atatürk Havalimanı'nın amatör havacılığın kullanımına da açılmasına yönelik çalışmalar yapılıyor

FİNANS HABERLERİ  | 26.03.2019 10:39 | Son Güncelleme

Ticari yolcu taşımacılığına 7 Nisan Pazar gününden itibaren kapanacak olan Atatürk Havalimanı'nın, amatör havacılığın kullanımına açılması amacıyla da çalışmalar yürütülüyor.

Atatürk Havalimanı'nın amatör havacılığın kullanımına da açılmasına yönelik çalışmalar yapılıyor

Gökhan Artan / İstanbul, 26 Mart (DHA) - Ticari yolcu taşımacılığına 7 Nisan Pazar gününden itibaren kapanacak olan Atatürk Havalimanı'nın, amatör havacılığın kullanımına açılması amacıyla da çalışmalar yürütülüyor.

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na büyük göç 10 gün sonra başlıyor. 5 Nisan saat 03:00'da başlayacak büyük taşınma, 7 Nisan saat 00:00'da son bulacak. Atatürk Havalimanı, tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına yönelik seferlere 7 Nisan saat 00:00'da kapatılacak. Bu tarihten itibaren Atatürk Havalimanı müstakil kargo, bakım/onarım, genel havacılık, hava taksi, iş uçuşları, devlet uçakları ile yapılan uçuşlar ve otoritenin uygun göreceği trafiklerce kullanılacak.

Amatör havacılığın kullanımına açılması amacıyla çalışmalar yürütülüyor

Arazisinde Milet Bahçesi yapılacak olan Atatürk Havalimanı'nda ayrıca amatör havacılığın kullanımına açılması amacıyla çalışmalar da yürütülüyor. Çalışmalar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından Amatör Havacılık Çalışma Gurubu’nun işbirliği ile 21 Mart 2019 tarihinde Ankara’da düzenlenen toplantısında konuşuldu. Amatör havacılığın güncel sorunları ve çözüm önerilerinin ele alındığı toplantı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türk Hava Kurumu, Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Havacılık Kulüplerinin temsilcilerinin yanı sıra ferdi uçuş gerçekleştiren pilotların katılımıyla gerçekleşti.Toplantıda, Genel Havacılığın geliştirilmesi için amatör havacılığın sorunlarının çözülmesinin önemli olduğu, Türkiye'de amatör havacılık yapılabilecek meydanların artırılması gerektiği dile getirildi. DHMİ Temsilcileri tarafından taşınmanın ardından Atatürk Havalimanı’nın amatör havacılığın kullanımına açılması amacıyla çalışmaların yürütüldüğü ifade edildi.

Amatör havacılık faaliyeti ticari kazanç olmaksızın yürütülen çalışmaları kapsıyor

Amatör havacılık faaliyeti, gerçek veya tüzel kişinin hiçbir mali ve ticari kazanç olmaksızın ve herhangi bir işletme ruhsatı zorunluluğu aranmaksızın yürüttüğü havacılık faaliyeti türünü kapsıyor. Amatör havacılık faaliyetlerinde amatör yapım hava araçları ile azami kalkış ağırlığı 2.000 kg ve altında olan ve kompleks olmayan hava araçları kullanılıyor. Amatör yapım hava aracı, özel olarak tasarlanan, plandan veya kit olarak yapımına başlanılan; yapım sürecinde teknik olarak dokümante edilen, yapısal testleri ve uçuş öncesindeki kontrolleri, ulusal veya uluslararası yetkili kurum ve kuruluşlarca onaylanan, yüzde 51’inden daha fazlası amatör imalatçı tarafından gerçekleştirilen, sınırlı sayıda üretilen ve ticari olmayan hava araçları grubununu ifade ediyor. (Fotoğraflı)

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