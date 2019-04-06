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Atatürk Havalimanı'nın 'en'leri de belli oldu

FİNANS HABERLERİ  | 06.04.2019 13:43 | Son Güncelleme

  Ticari yolcu taşımacılığına kapanan Atatürk Havalimanı'nın 'en’leri de belli oldu.

Atatürk Havalimanı'nın 'en'leri de belli oldu

Gökhan Artan / İstanbul, 6 Nisan (DHA)- Ticari yolcu taşımacılığına kapanan Atatürk Havalimanı'nın 'en’leri de belli oldu. Türkiye'nin dünyaya açılan en önemli kapısı olarak yıllarca hizmet veren Atatürk Havalimanı en fazla yolcuyu geçtiğimiz yıl ağırladı.2018 yılında 67 milyon 981 bin 446 yolcu geçiş yaptı.

BİR GÜNDE UÇAK TRAFİĞİ REKORU 1500 OLMUŞTU

Bir günde gerçekleşen en fazla uçak trafiği ise 1500 uçağın iniş ve kalkış yapmasıyla 18 Eyül 2016 tarihinde gerçekleşti. Uçak rekorunun kırıldığı o tarihte iç hatlarda 236 uçak kalkış ve 245 uçak iniş yaptı. Dış hatlarda ise 513 kalkış, 506 iniş gerçekleşmişti. 8 Ağustos 2018 de ise Kurban Bayramı tatiline çıkanlar Atatürk Havalimanı'nın yolcu rekoru kırmasına yol açmıştı.Transit yolcular da dahil 230 bin yolcunun geçmesiyle Atatürk Havalimanı'nda bir günde geçen yolcu sayısı rekoru kırılmıştı.

ATATÜRK HAVALİMANI'NIN TARİHİNDEKİ 'EN'LER ŞÖYLE;

En fazla yolcu taşıdığı yıl: 2018-67 milyon 981 bin 446

En fazla dış hat yolcusunun olduğu yıl: 2018- 48 milyon 811 bin 305

En fazla iç hat yolcunun olduğu yıl:2017-19 milyon 629 bin 425

En fazla uçak trafiğinin olduğu gün:18 Eylül 2016-1500 uçak trafiği(481 iç,1019 dış)

En fazla yolcunun ağırlandığı gün:18 Ağustos 2018:230 bin yolcu

En fazla uçak trafiğinin olduğu yıl: 2016-466 bin 396

En fazla dış hat uçak trafiğinin olduğu yıl-2018- 328 bin 235

En fazla iç hat uçak trafiğinin olduğu yıl- 2014-144 bin 471

En fazla yük trafiğinin olduğu yıl:2018-2.410.934 ton

En yoğun trafiğin olduğu günler:Cuma ve Pazar

Günlük uçak trafiği:Ortalama 1000-1100

Günlük yolcu trafiği:Ortalama 130-150 bin

Yılda tüketilen sebze-meyve:600 tondan fazla

Yılda tüketilen et:300 tondan fazla

Yılda tüketilen unlu mamul miktarı:340 tondan fazla

Yılda tüketilen kahve miktarı:20 tondan fazla

Yılda tüketilen çay miktarı:8 tondan fazla

(Fotoğraflı)

Atatürk Havalimanı'nın 'en'leri de belli olduAtatürk Havalimanı'nın 'en'leri de belli olduAtatürk Havalimanı'nın 'en'leri de belli olduAtatürk Havalimanı'nın 'en'leri de belli oldu

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