Atatürk Havalimanı'nın son verileri açıklandı, 3 ayda 15 milyon yolcu geçti

Gökhan Artan / İstanbul, 5 Nisan (DHA) -Ticari yolcu taşımacılığına 7 Nisan'dan itibaren kapanacak olan Atatürk Havalimanı'nda Ocak-Mart döneminde 15 milyon 200 bin yolcu geçiş yaptı.

İstanbul Havalimanı'na tarihi taşınma işlemlerinin başladığı Atatürk Havalimanı'nın son verileri de açıklandı.Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre son ticari uçağın, 6 Nisan saat 02.00'de kalkacağı Atatürk Havalimanı'nda Mart ayında 37 bin 104 uçak ve 5 milyon 356 bin 471 yolcuya hizmet verildi.Ocak-Mart döneminde ise Atatürk Havalimanı'ndan 15 milyon 200 bin 502 yolcu geçiş yaptı. Havalimanı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 2 düşüşle 4 milyon 6 bin 706 iç, 11 milyon 193 bin 796 da dış hat yolcusu ağırladı.

107 BİN UÇAK TRAFİĞİ GERÇEKLEŞTİ

Atatürk Havalimanı'ndan bu yılın ilk üç ayında 27 bin 543 iç ve 77 bin 473 dış olmak üzere toplam 104 bin 616 ticari uçuş trafiği gerçekleşti. Tüm uçaklar da dahil toplam uçak trafiği ise 107 bin 72 oldu. İstanbul Havalimanı ise 3 ayda 2 bin 630 uçak trafiğinde 318 bin 182 yolcuya hizmet verdi.Bu yolcuların 193 bin 816'sı iç, 124 bin 366'sı ise dış hat yolcularından oluştu.