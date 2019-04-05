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Atatürk Havalimanı'nın son verileri açıklandı, 3 ayda 15 milyon yolcu geçti

FİNANS HABERLERİ  | 05.04.2019 13:00 | Son Güncelleme

Ticari yolcu taşımacılığına 7 Nisan'dan itibaren kapanacak olan Atatürk Havalimanı'nda Ocak-Mart döneminde 15 milyon 200 bin yolcu geçiş yaptı.  İstanbul Havalimanı'na tarihi taşınma işlemlerinin başladığı Atatürk Havalimanı'nın son verileri de açıklandı.Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre son ticari uçağın, 6 Nisan saat 02.00'de kalkacağı Atatürk Havalimanı'nda Mart ayında 37 bin 104 uçak ve 5 milyon 356 bin 471 yolcuya hizmet verildi.Ocak-Mart döneminde ise Atatürk Havalimanı'ndan 15 milyon 200 bin 502 yolcu geçiş yaptı.

Gökhan Artan / İstanbul, 5 Nisan (DHA) -Ticari yolcu taşımacılığına 7 Nisan'dan itibaren kapanacak olan Atatürk Havalimanı'nda Ocak-Mart döneminde 15 milyon 200 bin yolcu geçiş yaptı.

İstanbul Havalimanı'na tarihi taşınma işlemlerinin başladığı Atatürk Havalimanı'nın son verileri de açıklandı.Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre son ticari uçağın, 6 Nisan saat 02.00'de kalkacağı Atatürk Havalimanı'nda Mart ayında 37 bin 104 uçak ve 5 milyon 356 bin 471 yolcuya hizmet verildi.Ocak-Mart döneminde ise Atatürk Havalimanı'ndan 15 milyon 200 bin 502 yolcu geçiş yaptı. Havalimanı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 2 düşüşle 4 milyon 6 bin 706 iç, 11 milyon 193 bin 796 da dış hat yolcusu ağırladı.

107 BİN UÇAK TRAFİĞİ GERÇEKLEŞTİ

Atatürk Havalimanı'ndan bu yılın ilk üç ayında 27 bin 543 iç ve 77 bin 473 dış olmak üzere toplam 104 bin 616 ticari uçuş trafiği gerçekleşti. Tüm uçaklar da dahil toplam uçak trafiği ise 107 bin 72 oldu. İstanbul Havalimanı ise 3 ayda 2 bin 630 uçak trafiğinde 318 bin 182 yolcuya hizmet verdi.Bu yolcuların 193 bin 816'sı iç, 124 bin 366'sı ise dış hat yolcularından oluştu.

41 MİLYON 378 BİN YOLCU 3 AYDA GEÇİŞ YAPTI

Türkiye'deki havalimanlarına 2019 Ocak-Mart döneminde iniş-kalkış yapan uçak trafiği ise, iç hatlarda 193 bin 32, dış hatlarda ise 121 bin 634 oldu.Aynı dönemde üst geçiş (overflight) trafiği 109 bin 990 olarak gerçekleşti. Hava yolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 424 bin 656’ya ulaştı. Bu dönemde Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği 24 milyon 568 bin 563, dış hat yolcu trafiği ise 16 milyon 734 bin 642 oldu. Direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği, 41 milyon 378 bin 269 olarak gerçekleşti. Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; iç hatlarda 190 bin 604 ton, dış hatlarda 625 bin 317 ton, toplamda ise 815 bin 921 tona ulaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Atatürk Havalimanı görüntüleri

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