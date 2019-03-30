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Atatürk Havalimanı,Türkiye'nin adeta 82.ili gibi hizmet verdi

FİNANS HABERLERİ  | 30.03.2019 15:19 | Son Güncelleme

Ticari yolcu taşımacılığına 7 Nisan'dan itibaren kapatılacak olan Atatürk Havalimanı her yıl ağırladığı yolcu sayısı ve tüketim rakamlarıyla Türkiye'nin adeta 82.ili gibi hizmet verdi.

Atatürk Havalimanı,Türkiye'nin adeta 82.ili gibi hizmet verdi

Gökhan Artan / İstanbul, 30 Mart (DHA)-Ticari yolcu taşımacılığına 7 Nisan'dan itibaren kapatılacak olan Atatürk Havalimanı her yıl ağırladığı yolcu sayısı ve tüketim rakamlarıyla Türkiye'nin adeta 82.ili gibi hizmet verdi.

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na büyük göçe artık sayılı günler kaldı. 5 Nisan saat 03:00'da başlayacak tarihi taşınma 7 Nisan saat 00:00'da son bulacak. 7 Nisan 2019 saat 00:00 itibariyle, Atatürk Havalimanı tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına kapatılacak.Bu tarihten itibaren Atatürk Havalimanı müstakil kargo, bakım-onarım, genel havacılık, hava taksi, iş uçuşları, devlet uçakları ile yapılan uçuşlar ve otoritenin uygun göreceği trafiklerce kullanılacak.

TÜRKİYE'NİN ADETA 82.İLİ GİBİ OLDU

Geçtiğimiz yıl 67 milyon 981 bin yolcu ağırlayan ve binlerce çalışana olan Atatürk Havalimanı tüketim rakamları ile de dikkat çekti. Havalimanı, Türkiye'nin adeta 82.ili gibi oldu.Atatürk Havalimanı'nda bir şehirde olması gereken birçok kuruluş yolculara 24 saat süresince kesintisiz hizmet verdi. Havayolu şirketleri, yer hizmetleri kuruluşları, kamu kurumları, ticari kuruluşlar, temsil gözetim şirketleri de dahil 700'den fazla kuruluşun yer aldığı Atatürk Havalimanı'nda yıllık 132 milyonu aşan kwh enerji tüketimi yapıldı. Bu rakam 120 bin kişilik bir kentin tükettiği elektrik miktarına eşit olmasıyla da dikkat çekti.Atatürk Havalimanı'nda trijenerasyon santrali de bulunuyor.

YILDA 600 TONDAN FAZLA SEBZE-MEYVE TÜKETİLDİ

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yiyecek içecek noktalarında yıllık tüketim miktarları da birçok ili geride bıraktı.Havalimanında daha önceki verilere göre yılda 600 tondan fazla sebze-meyve, 288 tondan fazla et, 144 tondan fazla tavuk ve bakliyat, 20 tondan fazla kahve, 7,2 tondan fazla çay, 3 bin 600 tondan fazla su, 337 tondan fazla ise unlu mamul tüketildi. Tonlarca lokum satışının yapıldığı terminallerde kullanılan su miktarı ise 700 bin metreküpü geçti.(Fotoğraflı)

Atatürk Havalimanı,Türkiye'nin adeta 82.ili gibi hizmet verdiAtatürk Havalimanı,Türkiye'nin adeta 82.ili gibi hizmet verdiAtatürk Havalimanı,Türkiye'nin adeta 82.ili gibi hizmet verdiAtatürk Havalimanı,Türkiye'nin adeta 82.ili gibi hizmet verdi

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