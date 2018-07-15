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Atatürk Orman Çiftliği ile Orman Genel Müdürlüklerinin yapısında düzenleme

FİNANS HABERLERİ  | 15.07.2018 14:04 | Son Güncelleme

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğüne kuruluşunda tahsis edilen sermaye miktarını, güncel karşılığı üzerinden bir katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak - Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı kuruluşlarından bölge müdürlüğü ve müdürlüklerin kurulmasına ve kaldırılmasına Cumhurbaşkanı karar verecek

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğünün teşkilat, sermaye, görev ve yetkilerine dair esaslar düzenlendi.

Bakanlıklara Bağlı, İlgili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı ve tüzel kişiliği haiz Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün işletme esasları Bakanlıkça tespit edilecek.

Müdürlük, müdürün idaresi altında bir müdür yardımcısı ile Bitkisel Üretim Müdürlüğü, Süt Fabrikası Müdürlüğü, Personel ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Ticaret Müdürlüğü, Halkla İlişkiler ve Pazarlama Müdürlüğü, Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü, Meyvesuyu ve Bal Fabrikası Müdürlüğü ve Hukuk Müşavirliği olmak üzere 8 birimden oluşacak.

Müdürlüğün ticaret alanındaki faaliyeti, işletmeden elde edilen mahsullerin veya bunlardan işletmenin ziraat sanatları kısımlarında değerlendirilmiş olanlarının satılmasına münhasır olacak. Gerektiği halde Müdürlüğün, Bakanlığa bağlı müessese ve çiftliklerin elde ettiği veya değerlendirdiği mahsullerden alıp satmasına Bakanlıkça yetki verilebilecek.

Müdürlüğe kuruluşunda tahsis edilen sermaye miktarını, güncel karşılığı üzerinden bir katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Sermayenin yıllık safi gelirinden yüzde 25’i yedek sermaye olarak ayrılacak. Satılacak gayrimenkullerin ve satışı kararlaştırılmış olmakla birlikte işlemleri tamamlanmamış arazinin bilanço kıymetleriyle satış bedelleri arasındaki fark doğrudan doğruya yedek sermayeye eklenecek. Müdürlük bilançosunun zarar gösterdiği yıllarda bu zarar yedek sermayeden karşılanacak. Yedek sermayeyle karşılanamayan kısım ertesi yıl Bakanlık bütçesine konacak ödenekle kapatılacak.

- Taşra teşkilatı müdürlüklerinin kurulmasında Cumhurbaşkanı yetkili olacak

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı özel bütçeli ve tüzel kişiliğe sahip Orman Genel Müdürlüğü de orman kaynaklarını ekolojik, ekonomik ve sosyo-kültürel faydalarını dikkate alarak, bitki ve hayvan varlığıyla birlikte, ekosistem bütünlüğü içinde idare edecek, usulsüz müdahalelere, tabii afetlere, yangınlara karşı koruyacak, orman alanlarını ve ormanlara ilişkin hizmetleri artıracak, ormanları imar ve ıslah edecek, silvikültürel bakımını ve gençleştirilmesini sağlayacak.

Genel Müdürlük, merkez teşkilatı hizmet birimlerinden oluşacak. Hizmet birimlerinde, Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı, Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı, Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı, Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı, İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı, Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı, Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanlığı, Silvikültür Dairesi Başkanlığı, Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı, İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Fidanlık ve Tohum İşleri Dairesi Başkanlığı, İzin ve İrtifak Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Personel Dairesi Başkanlığını, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği yer alacak.

Genel Müdürlük taşra teşkilatı, ormancılık hizmetlerinin özelliği ve tekniğinin gereği olarak bölge seviyesinde kurulacak Orman Bölge Müdürlükleri ile müdürlükler ve şefliklerden oluşacak.

Genel Müdürlük taşra teşkilatı kuruluşlarından bölge müdürlüğü ve müdürlüklerin kurulmasına ve kaldırılmasına Cumhurbaşkanı, şefliklerin kurulmasına, kaldırılmasına ve bunların iç hizmet birimlerinin belirlenmesine Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı karar verecek.

Orman Genel Müdürlüğünün gelirleri, orman ürünlerinin satış ve değerlendirilmesinden elde edilen gelirler, devlet ormanları üzerinde hakiki ve hükmi şahıslara tahsis edilecek alanlardan elde edilecek gelirler, döner sermayeli işletme gelirleri, hazinece sağlanacak gelirler, hizmet ve işletme gelirleri, orman tarife bedelleri, müsadereli emval satışlardan elde edilen gelirler, genel bütçeden yapılacak yardımlar, ve diğer gelirlerden oluşacak.

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