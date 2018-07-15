Atatürk Orman Çiftliği ile Orman Genel Müdürlüklerinin yapısında düzenleme

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğünün teşkilat, sermaye, görev ve yetkilerine dair esaslar düzenlendi.

Bakanlıklara Bağlı, İlgili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı ve tüzel kişiliği haiz Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün işletme esasları Bakanlıkça tespit edilecek.

Müdürlük, müdürün idaresi altında bir müdür yardımcısı ile Bitkisel Üretim Müdürlüğü, Süt Fabrikası Müdürlüğü, Personel ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Ticaret Müdürlüğü, Halkla İlişkiler ve Pazarlama Müdürlüğü, Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü, Meyvesuyu ve Bal Fabrikası Müdürlüğü ve Hukuk Müşavirliği olmak üzere 8 birimden oluşacak.

Müdürlüğün ticaret alanındaki faaliyeti, işletmeden elde edilen mahsullerin veya bunlardan işletmenin ziraat sanatları kısımlarında değerlendirilmiş olanlarının satılmasına münhasır olacak. Gerektiği halde Müdürlüğün, Bakanlığa bağlı müessese ve çiftliklerin elde ettiği veya değerlendirdiği mahsullerden alıp satmasına Bakanlıkça yetki verilebilecek.