ATB Başkanı Bilgiç: Beyaz altının merkezi Çukurova'dır

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, son dönemde bazı kesimlerce yapılan, 'Pamuğun merkezinin Çukurova'dan Güney Doğu Anadolu Bölgesi'ne kaydığı' algısının doğru olmadığını ve her zaman için beyaz altının merkezinin Çukurova olacağını söyledi.

Bilgiç, kentte ve bölgede pamuk üretimi ve ekim alanları geçmiş dönemlere göre azalmış olsa da bu yılla birlikte yüzde 10 artış gerçekleştiğini ve bu oranın daha da fazla olacağını belirtti. ATB Başkanı Bilgiç, "Pamuk hasat döneminde bölgemizdeki iklim şartlarının bu yıl daha uygun olması üretilen kütlü pamuğun kalitesini yükseltmiştir. Preseli pamuğun pazarlanması uzmanlık ve tecrübe gerektiren bir konudur" dedi.

Adana Ticaret Borsası'nın 1913 yılında 'pamuk borsası' olarak kurulan ülkemizin ikinci en eski borsası olduğuna dikkat çeken Başkan Bilgiç "Kurulduğu günden bugüne kadar pamuk pazarlamasında spot borsacılık yapılmıştır. Yani hazır pamuk borsada alıcı ile buluşturulup alım satım işlemi gerçekleştirilmiştir. Pamuğun merkezi olmak için sadece üretimin iyi olması değil pazarlanmanın da iyi olması gerekir. Çukurova pamuk ticaretinin kalbidir. Özellikle önümüzdeki yıllarda üretim seviyesi ve ekim alanları artacak, pamuk ithalatı azalacaktır. Güney Doğu Anadolu bölgemiz de pamuk için önemli bir bölgedir fakat Çukurova her zaman pamuğun merkezi olmaya devam edecektir" diye konuştu.

'DIŞ ÜLKELER FİYATLARINI BİZE GÖRE BELİRLİYOR'

Dünya genelinde pamuk üretimi yapan ülkelerin Türkiye'ye satacakları pamuğun fiyatını Adana ve İzmir Ticaret Borsalarında oluşan işlem fiyatlarını dikkate alarak belirlediğini vurgulayan Bilgiç şöyle konuştu:

"Adana Borsası, ülkemizin pamuk üretimi yapılan her bölgesinde pamuk alım satımına aracılık yapmaktadır. Büyük sanayi işletmeleri ihtiyaç duyduğu ham madde olan pamuğu onların aracılığı ile temin etmektedir. Çünkü bu konu hassas ve profesyonellik gerektiren bir konudur. Adana Ticaret Borsası olarak, bu yılın mayıs ayında faaliyete geçirdiğimiz, yeni borsa kompleksimiz içerisinde yer alan elektronik alım-satım salonumuzda, ülkemizde bir ilk olan preseli pamuk satış seansları düzenleyerek, yüz yüze olan pazarı elektronik ortama taşımıştır. Bu sayede uluslararası standartlarda geçerliliği olan cihazlar ve yöntemler ile pamuk analizi yapılarak, elde edilen laboratuar sonuçlarına göre alıcılar istedikleri kalite ve özellikteki pamuğu satın almaktadırlar. Sanayiciler ihtiyacı olan pamuğa daha hızlı bir şekilde ulaşıp satın almaktadır. Kısacası pamuğun kalbi hala Çukurova Bölgesi'nde atmaktadır."