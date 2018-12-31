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ATB Başkanı Bilgiç: Tarım sektörü için zor bir yıl oldu

FİNANS HABERLERİ  | 31.12.2018 10:17 | Son Güncelleme

ADANA Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, Adana ve Türkiye tarım faaliyetlerinin 2018 yılında birçok zorlukla karşılaştığını ve özellikle döviz kurunun yükselmesi sonucu ciddi dalgalanmalar gerçekleştiğini söyledi.

ATB Başkanı Bilgiç: Tarım sektörü için zor bir yıl oldu

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, Adana ve Türkiye tarım faaliyetlerinin 2018 yılında birçok zorlukla karşılaştığını ve özellikle döviz kurunun yükselmesi sonucu ciddi dalgalanmalar gerçekleştiğini söyledi.
Çukurova topraklarının her ürünü yetiştirebilecek verimliliğe ve şartlara sahip olduğunu belirten Bilgiç, özellikle bu bölgeye yapılacak yatırımların ve hükümetin bu avantajları kullanmak adına geliştireceği politikaların ülke adına çok faydalı olacağını belirtti. Bölgenin kaliteli ürün yetiştirmek konusunda çok başarılı olduğunu ama iç piyasaya satış ve ihracat konusunda yetersiz kalındığını vurgulayan Bilgiç, şöyle konuştu:
“2018 yılında dövizin yükselişi ülkemize ciddi dalgalanma meydana getirdi. Üreticinin kullandığı zirai ilaçlar, gübreler ve petrollerde ciddi artışlar oldu. Bu durum tüm üreticileri olumsuz etkiledi. 2018 yılını bir şekilde geçiriyoruz ama durum düzelmez ise 2019 daha sıkıntılı bir yıl olacak. Hükümetimizin yeni yılda bu planlamaları yapıp, üreticiyi ayakta tutmanın yollarını bulması lazım. Üretici üretmez ise birçok ürün dışarıdan alınmak zorunda kalınıyor. Bu da ülkemizin her alanda zarara uğraması demektir. Bu yüzden Türkiye’nin tarımla ilgili planlamaları, ürün planlamaları iyi yapılmalı, üretici ve tüketiciyi en iyi şekilde kollanmalı ve korunmalıdır.”
‘ENFLASYONLA MÜCADELEYE DEVAM’
Yağlı tohumlarda, pamukta, soyada üretim eksiğinin devam etmesinin ve buğdayda, mısırda dışa bağımlılığın artmasının ülkenin bereketli topraklarına zarar getireceğini belirten Bilgiç, doğru planlamayla tohum toprakla buluşmadan önce tarımsal desteklerin açıklanması gerektiğini söyledi. Tarım sektöründe 2019 yılının daha bereketli ve daha güzel geçeceğine inandıklarını dile getiren Bilgiç sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hükümetimizden tarım ürünlerinde ekonomimize katkı sağlayacak, dışa bağımlılığımızı azaltarak denge sağlayacak kararlar almalarını arzu ediyoruz. 2018 yılı içerisinde dövizdeki dalgalanmalara bağlı olarak enflasyon rakamlarında da önceki yıllara göre büyük bir artış yaşandı. Hükümetimiz, enflasyondaki artışı frenlemek için, 'Enflasyonla Topyekün Mücadele' programını hayata geçirdi. Bu program kapsamında bizler de üyelerimize çağrılarda bulunduk. Sağ olsunlar, çağrımıza cevap veren ve en az yüzde 10 indirim yaparak katkı sağlayan üyelerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Enflasyonla mücadeleye devam edeceğiz."

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ATB Başkanı Bilgiç: Tarım sektörü için zor bir yıl olduATB Başkanı Bilgiç: Tarım sektörü için zor bir yıl olduATB Başkanı Bilgiç: Tarım sektörü için zor bir yıl olduATB Başkanı Bilgiç: Tarım sektörü için zor bir yıl oldu

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