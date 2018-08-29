Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, "Önce Amerika ve yeniden büyük Amerika' sloganlarıyla örülmüş, sonunda kendi ülkesine de dönecek olan bumerang etkili bu politikalar, 'güçlü alır, zayıf verir' prensibine dayanmaktadır. Bu prensibe odaklanmış ticaret ve ekonomik politikalar savaş değil, ancak ticari ve ekonomik vandalizm olarak tanımlanmalıdır." dedi.

ATB'nin ağustos ayı meclis toplantısı, ATB toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Başkan Çandır, Son birkaç aydır uluslararası ilişkiler ve ekonomik faaliyetler bakımından sadece Türkiye'de değil dünyada da sıra dışı olayların yaşandığını, işin ticaret ve ekonomi boyutunun iş dünyasını doğrudan etkilediğini söyledi.

Yaşanılanların "ticaret ve ekonomi savaşları" olarak açıklanamayacağını kaydeden Çandır, şöyle konuştu:

"Uluslararası ticaret ve ekonomi alanlarında Trump ve ekibinin tüm dünyaya ve bize dayattığı olgular, savaş teriminin hiçbir özelliğini taşımamaktadır. 'Önce Amerika ve 'yeniden büyük Amerika' sloganlarıyla örülmüş, sonunda kendi ülkesine de dönecek olan bumerang etkili bu politikalar, 'güçlü alır, zayıf verir' prensibine dayanmaktadır. Bu prensibe odaklanmış ticaret ve ekonomik politikalar savaş değil, ancak ticari ve ekonomik vandalizm olarak tanımlanmalıdır."