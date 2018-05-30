ATB'nin hedefi 25 milyar liralık işlem hacmi

Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, geçen yıl 9,4 milyar lira olan işlem hacmini 25 milyar liraya çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

ATB'den yapılan açıklamaya göre, ATB 2. olağan meclis toplantısı, 29 Mayıs'ta faaliyete geçen yeni hizmet binasında Meclis Başkanı Osman Bağış'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

ATB Başkanı Bilgiç, toplantıda yaptığı konuşmada, bünyelerindeki lisanslı depoların yoğun bir şekilde buğday alımı yaptığınıbelirtti.

Buğday hasat dönemini yoğun şekilde geçirdiklerini vurgulayan Bilgiç, şunları kaydetti:

"Ürününü lisanslı depolara teslim eden üreticilerimiz satmak isterse anında parasını alıyor. Bekletmek isterse de elektronik ürün senetlerini alıp mutlu bir şekilde lisanslı depolardan ayrılıyor. Hükümetimizin lisanslı depolara ürünlerini koyan üreticilere verdiği haklardan faydalanıyor. Turfanda karpuz başladı. Soğan, patates bitmek üzere. Çok şükür üretilen ürünlerden bu yıl üreticilerimiz emeklerinin karşılığını alıyor. Bu yıl tüm ürünlerimizde altın yılı yaşarız ümidindeyim. Pamuk eski güzel günlerine geri dönüyor. Dünya pamuk fiyatları iyi durumda. Türkiye'de pamuk üreticisinin yüzü gülecektir. Mısır fiyatları da iyi noktalarda bulunuyor. Borsamızın 2017 yılında 9,4 milyar lira olan işlem hacmini yeni mekanımızda kısa bir zaman diliminde 25 milyar liraya çıkarmayı hedefliyoruz."

