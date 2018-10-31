ATHİB 7. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Yüksek gelirli ülkeler sınıfına çıkabilmek için tasarıma dayalı, markalı, katma değeri yüksek, teknoloji odaklı ürünlere yönelmemiz, ihracatımızı bu yöne de artırmamız gerekmektedir." dedi.

Pekcan, Adana Müze Kompleksi'nde, Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) bünyesindeki Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğince (ATHİB) düzenlenen 7. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması'nın ödül törenine katıldı.

Burada konuşan Pekcan, her zamanın bir ruhu olduğunu belirterek, 20-25 sene önce üretmenin önemli olduğunu, bugün ise üretimin teknoloji odaklı, tasarım ve markalaşma yolunda, ihracata yönelik yapılması gerektiğini söyledi.

Pekcan, ihracatın önemine değinerek şöyle konuştu:

"Yüksek gelirli ülkeler sınıfına çıkabilmek için tasarıma dayalı, markalı, katma değeri yüksek, teknoloji odaklı ürünlere yönelmemiz, ihracatımızı bu yöne de artırmamız gerekmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak da vizyonumuz budur. Ülkemizin bulunduğu konuma yakışacak şekilde tasarım konusuna eğildiğimizi sizler de biliyorsunuz. ATHİB'e de katkıları ve çabaları için teşekkür ediyoruz."