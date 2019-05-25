Daha sonra Emir Çavuş ve Yiğit Kılıçarslan, arkadaşları Sümeyye Korkmazer, Selin Rodoplu, Mehmet Ali Uslu, Yalçın Öztürk ve Melih Aytaç ile danışman öğretmenleri İbrahim Küçükhalıcı öncülüğünde taşınabilir şarj cihazı üretmek için çalışmalara başladı.

Bu pilleri bazı işlemlerden geçirdikten sonra bugün birçok kişi tarafından kullanılan taşınabilir cep telefonu şarj cihazına dönüştürebileceklerini fark eden öğrenciler, projelerini öğretmenleriyle paylaştı.

Nilüfer İMKB Fen Lisesinde Bilgisayar Bilimleri dersi kapsamında çalışma yürüten 10. sınıf öğrencileri Emir Çavuş ve Yiğit Kılıçarslan, atık dizüstü bilgisayar bataryalarının içindeki sağlam hücre pillerini değerlendirmek için bir proje geliştirdi.

Çeşitli kamu kuruluşlarının geri dönüşüm birimleriyle irtibata geçip projelerini anlatan öğrenciler, onlardan atık durumda olan dizüstü bilgisayar bataryalarını talep etti.

Bu sayede çok sayıda batarya temin eden öğrenciler, okuldaki Robotik Kodlama ve 3 Boyutlu Tasarım Beceri Atölyesi'nde bu bataryaların içindeki pilleri sökerek sağlam olanlarını tespit etti ve bunları bazı işlemlerden geçirerek "powerbank" üretti.

- "Taleplere yetişemedik"

Bilgisayar bilimleri öğretmeni İbrahim Küçükhalıcı, söz konusu pilleri, sessizce büyüyen atık teknoloji çöplüğünden geri kazandıklarını söyledi.

Gençlerin bu projeyle hem çevreye hem de ülke ekonomisine katkıda bulunduklarını anlatan Küçükhalıcı, "Neticede kendi ürettikleri taşınabilir şarj cihazlarını satıyorlar. Biz bu yönde çok ciddi manada talep gördük. Taleplere yetişemedik. Çok güzel, olumlu neticeler aldık. Hem çocukların girişimcilik yönleri gelişmiş oldu, hem de üretkenlikleri gelişti." dedi.

- "Kesinlikle patlamaz"

"Yeşilbank" isimli cihazlarını gördüklerinde insanların şaşırdıklarını belirten Yiğit Kılıçarslan ise kendilerine sponsor olan bir firmadan temin ettikleri geri dönüştürülebilir kapların içine yerleştirdikleri şarj cihazının üzerine şirketlerinin logolarını bastıklarını ve bu şekilde satışa sunduklarını söyledi.