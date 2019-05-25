FİNANS

Atık bilgisayar bataryalarından "Yeşilbank" ürettiler

FİNANS HABERLERİ  | 25.05.2019 12:25 | Son Güncelleme

Bursa'daki bir fen lisesinin öğrencileri, atık dizüstü bilgisayar bataryalarının sağlam hücre pillerini, "Yeşilbank" ismini verdikleri taşınabilir cep telefonu şarj cihazına dönüştürüyor - GençBizz Liseler Arası Girişimcilik Programı kapsamında bir şirket kuran öğrenciler, şarj cihazlarına gelen taleplere yetişemiyor - Okulun öğrencilerinden Yiğit Kılıçarslan: - "Bunu siz mi yaptınız, patlar mı' gibi sorular geliyor. Kesinlikle patlamaz. Bunun için çok araştırma yaptık. Özel koruma devreleri taktık, özel bantlar kullanıyoruz"

UĞUR ULU - Bursa'daki bir fen lisesinin öğrencileri, atık dizüstü bilgisayar bataryalarının sağlam hücre pillerini, bazı işlemlerden geçirerek taşınabilir şarj cihazına (powerbank) dönüştürüyor.

Nilüfer İMKB Fen Lisesinde Bilgisayar Bilimleri dersi kapsamında çalışma yürüten 10. sınıf öğrencileri Emir Çavuş ve Yiğit Kılıçarslan, atık dizüstü bilgisayar bataryalarının içindeki sağlam hücre pillerini değerlendirmek için bir proje geliştirdi.

Bu pilleri bazı işlemlerden geçirdikten sonra bugün birçok kişi tarafından kullanılan taşınabilir cep telefonu şarj cihazına dönüştürebileceklerini fark eden öğrenciler, projelerini öğretmenleriyle paylaştı.

Okul yönetiminin de fikri desteklemesi üzerine öğrenciler, "Yeşilbank" projeleriyle Genç Başarı Eğitim Vakfınca düzenlenen GençBizz Liseler Arası Girişimcilik Programı'na katılmaya karar verdi.

Projeleriyle, program kapsamında düzenlenen yarışmada Türkiye finallerine katılmaya hak kazanan öğrenciler Port GençBizz adıyla da bir şirket kurdu.

Daha sonra Emir Çavuş ve Yiğit Kılıçarslan, arkadaşları Sümeyye Korkmazer, Selin Rodoplu, Mehmet Ali Uslu, Yalçın Öztürk ve Melih Aytaç ile danışman öğretmenleri İbrahim Küçükhalıcı öncülüğünde taşınabilir şarj cihazı üretmek için çalışmalara başladı.

Çeşitli kamu kuruluşlarının geri dönüşüm birimleriyle irtibata geçip projelerini anlatan öğrenciler, onlardan atık durumda olan dizüstü bilgisayar bataryalarını talep etti.

Bu sayede çok sayıda batarya temin eden öğrenciler, okuldaki Robotik Kodlama ve 3 Boyutlu Tasarım Beceri Atölyesi'nde bu bataryaların içindeki pilleri sökerek sağlam olanlarını tespit etti ve bunları bazı işlemlerden geçirerek "powerbank" üretti.

- "Taleplere yetişemedik"

Bilgisayar bilimleri öğretmeni İbrahim Küçükhalıcı, söz konusu pilleri, sessizce büyüyen atık teknoloji çöplüğünden geri kazandıklarını söyledi.

Gençlerin bu projeyle hem çevreye hem de ülke ekonomisine katkıda bulunduklarını anlatan Küçükhalıcı, "Neticede kendi ürettikleri taşınabilir şarj cihazlarını satıyorlar. Biz bu yönde çok ciddi manada talep gördük. Taleplere yetişemedik. Çok güzel, olumlu neticeler aldık. Hem çocukların girişimcilik yönleri gelişmiş oldu, hem de üretkenlikleri gelişti." dedi.

- "Kesinlikle patlamaz"

"Yeşilbank" isimli cihazlarını gördüklerinde insanların şaşırdıklarını belirten Yiğit Kılıçarslan ise kendilerine sponsor olan bir firmadan temin ettikleri geri dönüştürülebilir kapların içine yerleştirdikleri şarj cihazının üzerine şirketlerinin logolarını bastıklarını ve bu şekilde satışa sunduklarını söyledi.

Cihazlarına gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirten Kılıçarslan, "Şaşıran da çok oluyor. 'Bunu siz mi yaptınız, patlar mı?' diye sorular geliyor. Kesinlikle patlamaz. Bunun için çok araştırma yaptık. Özel koruma devreleri taktık, özel bantlar kullanıyoruz." dedi.

Cihazların akıllı telefonları 3 kez, tuşlu telefonları ise 10-15 kez şarj edebildiğini vurgulayan Kılıçarslan, "Ülke çapında geri dönüşüm merkezleriyle iletişime geçmek istiyoruz. Toplayabildiğimiz bütün pilleri toplayıp bunları taşınabilir şarj cihazına çevirip satmak istiyoruz. Normalde bu tür cihazların fiyatı 80-100 lira civarında. Biz bunu çok daha ucuz bir fiyata getirebiliyoruz." diye konuştu.

Öğrenciler, İzmir'de düzenlenecek GençBizz Liseler Arası Girişimcilik Programı'nın Türkiye finalinde projelerini sergileyecek.

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bursa Nilüfer İMKB Fen Lisesi taşınabilir şarj cihazı

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