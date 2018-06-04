"Atık ithal etmek yerine, kendi atıklarımızı toplayalım"

DENİZ ÇİÇEK - Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜKÇEV) Genel Sekreteri Özcan Pektaş, karton kutu, pet şişe ve süt kutuları gibi ambalaj atıklarının milli servet olduğunu belirterek, "Tüketiciler bunları evsel atıklarla aynı poşete koymasın, ayrı toplasın. Kendi atıklarımızı toplayamadığımız için artık Avrupa'dan karton ve plastik atık ithal ediyoruz." dedi.

Pektaş, AA muhabirine, Dünya Çevre Günü dolayısıyla ambalaj atıklarının geri dönüşümüne yönelik değerlendirmede bulundu.

Kullanılmış pet ve cam şişeler, çelik ve metal kutular, ahşap ürünler, süt ve meyve suyu kutuları, karton ve kağıt ambalajlarla plastiklerin ambalaj atığı olarak toplanması gerektiğini ifade eden Pektaş, bu atıkların geri dönüşümünde yetkilendirilmiş kuruluşlardan birinin de TÜKÇEV olduğunu söyledi.

Pektaş, bu atıkların, lisanslı firmalar tarafından toplanıp ayrıştırıldığına işaret ederek, "Plastik ise plastik fabrikasına, camsa cam fabrikasına gönderiliyor. Plastik atıklar, araba tamponundan PVC pencereye kadar pek çok ürüne dönüşüyor." diye konuştu.