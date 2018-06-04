FİNANS

"Atık ithal etmek yerine, kendi atıklarımızı toplayalım"

FİNANS HABERLERİ  | 04.06.2018 11:13 | Son Güncelleme

Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı Genel Sekreteri Özcan Pektaş: - "Karton kutu, pet şişe ve süt kutuları gibi ambalaj atıkları çöp değildir, milli servettir. Tüketiciler bunları evsel atıklarla aynı poşete koymasın" - "Kendi atıklarımızı toplayamadığımız için artık Avrupa'dan karton ve plastik atık ithal ediyoruz. İthal atık için telafi edici vergi konulmalı ya da burada atık toplamak cazip hale getirilmeli. İthal edeceğimize kendi atıklarımızı toplayalım"

DENİZ ÇİÇEK - Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜKÇEV) Genel Sekreteri Özcan Pektaş, karton kutu, pet şişe ve süt kutuları gibi ambalaj atıklarının milli servet olduğunu belirterek, "Tüketiciler bunları evsel atıklarla aynı poşete koymasın, ayrı toplasın. Kendi atıklarımızı toplayamadığımız için artık Avrupa'dan karton ve plastik atık ithal ediyoruz." dedi.

Pektaş, AA muhabirine, Dünya Çevre Günü dolayısıyla ambalaj atıklarının geri dönüşümüne yönelik değerlendirmede bulundu.

Kullanılmış pet ve cam şişeler, çelik ve metal kutular, ahşap ürünler, süt ve meyve suyu kutuları, karton ve kağıt ambalajlarla plastiklerin ambalaj atığı olarak toplanması gerektiğini ifade eden Pektaş, bu atıkların geri dönüşümünde yetkilendirilmiş kuruluşlardan birinin de TÜKÇEV olduğunu söyledi.

Pektaş, bu atıkların, lisanslı firmalar tarafından toplanıp ayrıştırıldığına işaret ederek, "Plastik ise plastik fabrikasına, camsa cam fabrikasına gönderiliyor. Plastik atıklar, araba tamponundan PVC pencereye kadar pek çok ürüne dönüşüyor." diye konuştu.

- "Ambalaj atıkları evsel atıkla aynı poşete konulmasın"

Ambalaj atıklarının çöp olmadığını vurgulayan Pektaş, şöyle devam etti:

"Artık tüm bu malzemeler tekrar tekrar kullanılıyor. Ambalaj atıkları milli servettir. Tüketiciye mesajımız bu. Doğayı kirletmemesi için ambalaj atıklarını geri dönüşüme göndersinler, bu atıkları ayrı biriktirsinler. Okullar tatil olunca, kitap ve kağıt atıkları ayrı toplasınlar, hiçbir şekilde ambalaj atıkları yiyecek atıklarıyla aynı poşete konulmasın. Cam atıkları, ilgili konteynere koysunlar. Onun dışındaki tüm ambalaj türlerini bir torbada biriktirsinler. Sitede oturuyorsa, site görevlisine teslim etsin. Zaten lisanslı firmalar onları gelip belirli günlerde alıyor. Belediyelere de görev düşüyor. Belediyeler evsel atıkları toplarken ambalaj atıklarını ayırmalı ve çöplerle götürmemeli. Bunlar çöplüğe götürülürse milli servet heba oluyor. Kağıt atıkları yağmurlu günlerde vaktinde toplanmazsa çamur haline geliyor, hiçbir şekilde geri dönüşümü mümkün olmuyor."

- "Atık ithalatına vergi konulmalı"

Pektaş, Avrupa'nın çöpten para kazandığına ve geri dönüşüm oranının yüzde 90'lara ulaştığına dikkati çekerek, "Kendi atıklarımızı toplayamadığımız için şimdi Avrupa'nın atıklarını alıyoruz. Artık atık ithal ediyoruz. Çin, atık ithalatını durdurduğu için Avrupa'dan bize tonu 400 liraya kağıt karton geliyor, plastik atık da ithal ediliyor. Türkiye'de yeterince atık toplanamadığı ve ithal etmek daha ucuz olduğu için dışarıdan getiriyoruz. Ucuza ithal atık geldiği ve Türkiye'de atık toplamak maliyetli olduğu için bu sefer de atıklar toplanmıyor. İthal atık için telafi edici vergi konulmalı ya da burada atık toplamak cazip hale getirilmeli. İthal edeceğimize kendi atıklarımızı toplayalım." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
ambalaj atığı Atık pet şişe Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜKÇEV)

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