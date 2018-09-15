Atık kağıtların geri dönüşümü için çağrı

DENİZ ÇİÇEK - Kağıt sektörünün kurdaki gelişmelerden daha az etkilenmesi ve dışa bağımlılığın azaltılması açısından, atık kağıtların daha etkin toplanılması ve bu konudaki toplumsal bilincin artırılması çağrısında bulunuldu.

Atık Kağıt ve Geri Dönüşümcüler Derneği (AGED) Genel Sekreteri Osman Kaytan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk kağıt geri dönüşüm sanayisinin son yıllarda yaptığı yatırımlarla kağıt üretim kapasitesini 2020 itibarıyla yıllık 5 milyon tona çıkarmayı hedeflediğini söyledi.

Ancak ülke içerisindeki yüzde 50'lik geri kazanım oranının, yatırım hızına yetişemediğini bildiren Kaytan, sektörün üretime devam etmek için atık kağıdı ithal etmek durumunda kaldığına dikkati çekti. Kaytan, "Değeri nispeten düşük ham maddeyi ithal edip katma değer yaratarak ihraç etmek ekonomimiz için her ne kadar çok önemli bir katkı sağlasa da sektör olarak tercihimiz yurt içindeki kağıdın özellikle evlerden daha etkin ve temiz toplanarak temin edilmesidir." dedi.

Kaytan, son dönemde değişen kurların birçok sektörü olduğu gibi kağıt geri dönüşüm sanayisini de olumsuz etkilediğine işaret ederek, "Artan atık kağıt fiyatlarına ve ağırlıklı olarak kullanılan ithal kimyasal katkı maddelerine enerji maliyetlerindeki artışın da eklenmesiyle bitmiş ürün fiyatları doğal olarak artmıştır. Gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışındaki satışlarda yaşanan yavaşlama sektörün yaklaşık 1,5 yıldır yaşamakta olduğu olumlu ekonomik atmosferi önemli ölçüde değiştirmiştir. Kurun belli bir değerde çıpalanmasıyla orta ve uzun vadeli yatırım-büyüme planları yapmayı sürdürebilecek sektörümüzün, daha önce de olduğu gibi bütün bu sıkıntılardan güçlenerek çıkacağına dair inancı tamdır. " diye konuştu.