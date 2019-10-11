Atık meyve çekirdekleri ekonomiye kazandırılıyor

İLYAS GÜN - Tokat'ta kurulu firma, meyve suyu fabrikalarından atık malzeme olarak aldığı üzüm, kuşburnu ve vişne çekirdeklerini işleyerek ekonomiye kazandırıyor.

Niksar ilçesinde faaliyet gösteren firma tarafından fabrikalardan alınan meyve çekirdekleri kurutulmaları için beton zemine seriliyor ve bir hafta güneşe bırakılıyor. Çekirdekler daha sonra 3 farklı işlemden geçirilerek kozmetik ve ilaç sektörüne ham madde ihraç eden firmalara satılıyor.

Firma sahibi Ahmet Kaynar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meyve suyu fabrikalarının atığı olan vişne, kuşburnu ve üzüm çekirdeklerini aldıklarını, kurutup temizlediklerini söyledi.

Daha sonra çekirdeklerin içindeki tohumları çıkardıklarını anlatan Kaynar, "Bu tohumlar Avrupa, Uzak Doğu ve Amerika'da kozmetik ve ilaç sektöründe kullanılıyor. Üzüm çekirdeğinden masaj yağı yapılıyor. Çekirdeğin sert kabuğunu briket yaparak yakacak haline getiriyoruz. Çekirdeğin üzerindeki meyve atıklarını, posasını hayvan yemi olarak kullanılması için yem fabrikalarını veriyoruz." dedi.