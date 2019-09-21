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Atık suyla ısıtılan seradan yurt dışına patates tohumu

FİNANS HABERLERİ  | 21.09.2019 11:19 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Mamak ilçesinde katı atık alanında çöpten enerji üretilmesi sırasında motorları soğutan atık sıcak suyun kullanıldığı serada patates tohumu üretiliyor.

Atık suyla ısıtılan seradan yurt dışına patates tohumu

Haluk KARAASLAN-Gizem KARADAĞ/ANKARA,(DHA)- ANKARA'nın Mamak ilçesinde katı atık alanında çöpten enerji üretilmesi sırasında motorları soğutan atık sıcak suyun kullanıldığı serada patates tohumu üretiliyor. Serada laboratuvar ortamında geçen yıl 2,5 milyon adet yumru patates tohumu üretilirken, bu sene 4 milyon adet üretim hedefleniyor. Patates tohumları yurt içinde iç pazarın yanında dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor.
Geçmişte 'Mamak Çöplüğü' olarak bilinen Mamak Katı Atık Alanı'na gelen çöpler, ayrıştırılarak dönüştürülüyor. Bu işlem ile ayrıştırılan atıklardan enerji üretiliyor. Elektrik üretimi sırasında motorların soğutulması için kullanılan su ise bölgede özel bir firma tarafından kurulan seralarda kullanılıyor. Alanda bulunan orkide, çilek, salatalık, domates ve patates seraları, motorların soğutulması işlemi sırasında ısınan atık su ile ısıtılıyor. Atık sıcak su ile ısıtılan patates serasında, geçen yıl 2,5 milyon yumru patates tohumu üretildi. Bu yıl ise hedef 4 milyon adet patates tohumu üretmek. Serada üretilen patates tohumları, yurt içinde çeşitli firmaların yanında Hollanda, Tayvan, Hindistan gibi ülkelere ihraç ediliyor.
'YURT DIŞINA İHRAÇ EDİYORUZ'
Serada çalışan Moneküler Biyolog Kamil Hanaylı, Türkiye’de yaklaşık yıllık 4,5 milyon ton patates üretildiğini ve bunun için de 500 bin ton tohuma ihtiyaç olduğunu söyledi. Hanaylı, "Bizim burada ürettiğimiz sistem; doku kültüründe bu bitkileri kopyalarken bunları virüslerden, bakterilerden, mantarlardan ayrıştırıp, tamamen temiz bir ortamda tohumcunun kullandığı tohuma çevirmek. Bu tohum daha sonra Türkiye’de belirli yerlerde dikildikten sonra patates tohumu olarak kullanılıyor. Ürettiğimiz patates tohumlarını Türkiye’deki büyük firmalara satıyoruz, ayrıca yurt dışına ihraç ediyoruz" dedi.
'BU SİSTEM DÜNYADA SADECE BİZDE VAR'
Bu sistemle dünyada ilk kez ticari olarak topraksız patates tohumu ürettiklerini söyleyen Hanaylı, "Geçtiğimiz sene yaklaşık 2,5 milyon adet yumru ürettik, bu sene de hedefimiz yaklaşık 4 milyon adet civarı yumruya ulaşıp bu konuda büyümek. Mini patates yumrusu üretimini dünyada birçok firma yapsa da bizim ürettiğimiz gibi tamamen topraksıza alabilmiş bir firma henüz yok. Normalde 80 kişilik bir operasyonun yapacağı bir işi 10 kişilik bir operasyonla yapabiliyoruz. Böylece maliyetimiz normal firmalara göre daha düşük oluyor. Bu noktada dünyada tekiz diyebiliriz. Kendi geliştirdiğimiz ve argesini yaptığımız bir sistem bu, böylece maliyetleri düşürüyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Atık suyla ısıtılan seradan yurt dışına patates tohumuAtık suyla ısıtılan seradan yurt dışına patates tohumuAtık suyla ısıtılan seradan yurt dışına patates tohumuAtık suyla ısıtılan seradan yurt dışına patates tohumu

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