Atıl tekstil makinelerini ekonomiye kazandıracak karar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, atıl durumdaki tekstil sektöründe kullanılan makinelere işlerlik kazandırılması amacıyla yapılan düzenlemeye ilişkin, "Yeni uygulamayla istihdam hızını daha da artıracağız. Mevcut tesislerin yenilenmesini sağlayarak, yatırımcıların yenilikçi ürünlerini rekabetçi olarak üretmelerini ve yeni ihracat pazarları yakalamalarını temin edeceğiz." ifadesini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık tekstil sektöründeki mevcut makine kapasitesinin daha verimli kullanılması amacıyla önemli bir adım attı.

Bu kapsamda, atıl durumdaki makinelere işlerlik kazandırılması amacıyla "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar"da değişikliğe gidilirken, buna ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

- İstihdam vurgusu

Tekstil sektörünü canlandırmayı amaçlayan düzenlemeyi değerlendiren Bakan Varank, istihdama öncelikli olarak önem verdiklerinin altını çizdi.

Varank, "Yatırım teşviklerimizle Şanlıurfa, Van, Batman, Malatya gibi gelişmekte olan illerde, özellikle tekstil sektöründe, istihdam oluşturulmasını sağlıyoruz. Yeni uygulamayla istihdam hızını daha da artıracağız. Mevcut tesislerin yenilenmesini sağlayarak, yatırımcıların yenilikçi ürünlerini rekabetçi olarak üretmelerini ve yeni ihracat pazarları yakalamalarını temin edeceğiz." ifadesini kullandı.