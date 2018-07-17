Atlanta Fed ABD için ikinci çeyrek büyüme tahminini yükseltti

İstanbul, 17 Temmuz (DHA) - Atlanta Fed, yurt içi perakende satış ve kamu harcamaları verilerinin ardından ABD'nin 2. çeyrek için GSYH büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti.

Atlanta Fed, 11 Temmuz'da yüzde 3.9 olarak açıkladığı ABD 2. çeyrek GSYH büyüme tahminini yüzde 4.5'e çıkardı.

